Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

EVENTO GRATUITO

UFBA promove evento para discutir impactos e possibilidades da IA

Encontro na próxima sexta-feira reúne pesquisadores, artistas e estudantes para discussão

Leo Almeida
Por
Encontro será realizado no Goethe-Institut/ICBA
Encontro será realizado no Goethe-Institut/ICBA - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Salvador irá receber o evento “Circuitos Interdisciplinares em Inteligência Artificial”, que vai reunir pesquisadores, docentes, estudantes, artistas e convidados para discutir os impactos e as possibilidades da inteligência artificial em diferentes áreas da sociedade. Promovido pela Rede Interdisciplinar de IA na UFBA e pelo Digitalia Campus Hacker, o encontro será realizado nesta sexta-feira, 28, das 8h30 às 18h, no Goethe-Institut/ICBA, no bairro da Vitória.

A programação prevê debates, circuitos formativos, oficinas e atividades artísticas. A proposta é discutir como a inteligência artificial atravessa campos como educação, trabalho e cultura, além de abordar questões relacionadas à ética, governança e regulação das tecnologias.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A programação completa e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Campus Hacker.

Leia Também:

HOMOLOGADO

Venda de R$ 138 milhões do antigo Centro de Convenções é confirmada
Venda de R$ 138 milhões do antigo Centro de Convenções é confirmada imagem

POLÍCIA

PM da reserva é preso por tentar matar policial civil aposentado em Salvador
PM da reserva é preso por tentar matar policial civil aposentado em Salvador imagem

MOBILIDADE URBANA

Viagem gratuita do VLT de Salvador será ampliada até Plataforma
Viagem gratuita do VLT de Salvador será ampliada até Plataforma imagem

Evento terá debates sobre ética e regulação da IA

A programação começa às 8h30, com a abertura do encontro. Na sequência, das 9h às 10h30, o Circuito 1 vai apresentar iniciativas relacionadas ao ecossistema de inteligência artificial na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A atividade pretende mostrar pesquisas, laboratórios, projetos, cursos de graduação e pós-graduação, parcerias e eventos desenvolvidos na universidade relacionados à IA. O formato será de apresentações curtas, de três a cinco minutos, com integrantes do grupo IA na UFBA e convidados.

Das 10h30 às 11h30, o Circuito 2 será dedicado à ética, governança e regulação das tecnologias inteligentes. O debate vai abordar a regulação da inteligência artificial no Brasil, o interesse público e os impactos sociais da chamada "agentic web".

Participam da discussão Andre Lemos, da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom); Johanna Monagreda, do Digitalia/UFBA; Leonardo Nascimento, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI/UFBA) e do LABHD; e Messias Bandeira, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC/UFBA) e do Digitalia.

Educação e trabalho também entram na discussão

O terceiro circuito, das 11h30 às 12h30, terá como tema “Educação, Trabalho e os novos contratos sociais da IA”.

A atividade vai discutir as transformações provocadas pelas tecnologias de inteligência artificial na educação, na esfera política e no mundo do trabalho, além dos novos arranjos econômicos globais relacionados ao avanço dessas ferramentas.

Após o debate, haverá um intervalo entre 12h30 e 14h, com espaço para atividades relacionadas a poéticas e experimentações.

Oficinas abordam uso prático da inteligência artificial

A programação da tarde começa às 14h com três oficinas simultâneas, divididas entre os eixos técnico/social, artístico e científico.

A Oficina A, voltada ao eixo técnico/social, terá como tema a introdução aos modelos de linguagem e às ferramentas práticas de IA para a sociedade. A atividade é direcionada a estudantes e pesquisadores interessados nos fundamentos técnicos das ferramentas de inteligência artificial.

Já a Oficina B, do eixo artístico, discutirá a coexistência criativa e a coescrita com IAs e agentes, em um laboratório de práticas experimentais de cognição e cocriação.

A Oficina C, no eixo científico, será dedicada aos recursos e metodologias de IA para apoiar a produção científica nas áreas de artes, ciências e humanidades, com foco no uso de tecnologias híbridas para pesquisa e escrita acadêmica.

Encontro termina com debates e atividades artísticas

Das 16h às 17h, o Circuito 4: OpenLab — diálogos Interdisciplinares será um espaço aberto para articulação e discussão de pesquisas desenvolvidas por diferentes institutos da UFBA e instituições parceiras.

O encerramento dos debates ocorre das 17h às 18h, com o “Código Aberto: Estéticas Híbridas e o Futuro da Re-Criação”. A proposta é discutir as relações entre agentes humanos e não humanos e as novas possibilidades que surgem desse encontro.

Às 18h, o evento termina com a intervenção artística “TECNofagia”, de Isabelle Nogueira, além do lançamento da revista "crIA", por André Stangl, e um DJ set de Elettra AI.

Serviço

  • Evento: Circuitos Interdisciplinares em Inteligência Artificial
  • Data: 28 de agosto de 2026
  • Horário: das 8h30 às 18h
  • Local: Goethe-Institut/KreativLab
  • Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1809, Vitória, Salvador
  • Acesso: gratuito
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Inteligência Artificial UFBA

Relacionadas

Mais lidas