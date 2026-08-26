UFBA promove evento para discutir impactos e possibilidades da IA

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Salvador irá receber o evento “Circuitos Interdisciplinares em Inteligência Artificial”, que vai reunir pesquisadores, docentes, estudantes, artistas e convidados para discutir os impactos e as possibilidades da inteligência artificial em diferentes áreas da sociedade. Promovido pela Rede Interdisciplinar de IA na UFBA e pelo Digitalia Campus Hacker, o encontro será realizado nesta sexta-feira, 28, das 8h30 às 18h, no Goethe-Institut/ICBA, no bairro da Vitória.

A programação prevê debates, circuitos formativos, oficinas e atividades artísticas. A proposta é discutir como a inteligência artificial atravessa campos como educação, trabalho e cultura, além de abordar questões relacionadas à ética, governança e regulação das tecnologias.

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A programação completa e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Campus Hacker.

Evento terá debates sobre ética e regulação da IA

A programação começa às 8h30, com a abertura do encontro. Na sequência, das 9h às 10h30, o Circuito 1 vai apresentar iniciativas relacionadas ao ecossistema de inteligência artificial na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A atividade pretende mostrar pesquisas, laboratórios, projetos, cursos de graduação e pós-graduação, parcerias e eventos desenvolvidos na universidade relacionados à IA. O formato será de apresentações curtas, de três a cinco minutos, com integrantes do grupo IA na UFBA e convidados.

Das 10h30 às 11h30, o Circuito 2 será dedicado à ética, governança e regulação das tecnologias inteligentes. O debate vai abordar a regulação da inteligência artificial no Brasil, o interesse público e os impactos sociais da chamada "agentic web".

Participam da discussão Andre Lemos, da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom); Johanna Monagreda, do Digitalia/UFBA; Leonardo Nascimento, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI/UFBA) e do LABHD; e Messias Bandeira, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC/UFBA) e do Digitalia.

Educação e trabalho também entram na discussão

O terceiro circuito, das 11h30 às 12h30, terá como tema “Educação, Trabalho e os novos contratos sociais da IA”.

A atividade vai discutir as transformações provocadas pelas tecnologias de inteligência artificial na educação, na esfera política e no mundo do trabalho, além dos novos arranjos econômicos globais relacionados ao avanço dessas ferramentas.

Após o debate, haverá um intervalo entre 12h30 e 14h, com espaço para atividades relacionadas a poéticas e experimentações.

Oficinas abordam uso prático da inteligência artificial

A programação da tarde começa às 14h com três oficinas simultâneas, divididas entre os eixos técnico/social, artístico e científico.

A Oficina A, voltada ao eixo técnico/social, terá como tema a introdução aos modelos de linguagem e às ferramentas práticas de IA para a sociedade. A atividade é direcionada a estudantes e pesquisadores interessados nos fundamentos técnicos das ferramentas de inteligência artificial.

Já a Oficina B, do eixo artístico, discutirá a coexistência criativa e a coescrita com IAs e agentes, em um laboratório de práticas experimentais de cognição e cocriação.

A Oficina C, no eixo científico, será dedicada aos recursos e metodologias de IA para apoiar a produção científica nas áreas de artes, ciências e humanidades, com foco no uso de tecnologias híbridas para pesquisa e escrita acadêmica.

Encontro termina com debates e atividades artísticas

Das 16h às 17h, o Circuito 4: OpenLab — diálogos Interdisciplinares será um espaço aberto para articulação e discussão de pesquisas desenvolvidas por diferentes institutos da UFBA e instituições parceiras.

O encerramento dos debates ocorre das 17h às 18h, com o “Código Aberto: Estéticas Híbridas e o Futuro da Re-Criação”. A proposta é discutir as relações entre agentes humanos e não humanos e as novas possibilidades que surgem desse encontro.

Às 18h, o evento termina com a intervenção artística “TECNofagia”, de Isabelle Nogueira, além do lançamento da revista "crIA", por André Stangl, e um DJ set de Elettra AI.

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