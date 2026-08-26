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Venda de R$ 138 milhões do antigo Centro de Convenções é confirmada

Imóvel foi arrematado pelo Consórcio Pilar Incorporação em leilão promovido em julho

Anderson Ramos
Por
Antigo Centro de Convenções, no bairro de Jardim Armação.
Antigo Centro de Convenções, no bairro de Jardim Armação. - Foto: Shirley Stolze/Ag. A Tarde
Eleições 2026

A Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) homologou a venda do antigo Centro de Convenções do Estado, localizado no bairro Jardim Armação. O imóvel foi arrematado pelo Consórcio Pilar Incorporação, formado pelo Grupo Enseada e pelo Grupo André Guimarães, em leilão promovido em julho.

A medida publicada na edição desta quarta-feira, 26, no Diário Oficial do Estado (DOE), confirma o valor de R$ 138,4 milhões do lance vencedor do certame. A quantia arrecadada será destinada ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev), conforme prevê a legislação estadual que autorizou a venda do terreno.

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Consórcio também ficará responsável pela desmontagem da estrutura

Além da aquisição da área, o Consórcio Pilar assumirá a responsabilidade pela remoção da estrutura remanescente do antigo Centro de Convenções. O edital prevê prazo de até oito meses para a conclusão do serviço, que poderá ter parte dos custos abatida no valor do lance vencedor.

Segundo estimativa do Governo da Bahia, a desmontagem do imóvel deve custar cerca de R$ 54 milhões. O terreno leiloado possui aproximadamente 116 mil metros quadrados, área já descontada da Área de Preservação Permanente (APP).

Governo reduz valor após fracasso do primeiro leilão

Esta é a segunda vez que o Estado tenta vender o terreno. Em março deste ano, o imóvel foi colocado à venda por R$ 141,3 milhões, mas não recebeu nenhuma proposta.

Para aumentar o interesse dos investidores, o novo edital trouxe algumas mudanças. Além da redução do valor mínimo, a área disponível para venda passou a considerar 116,7 mil metros quadrados, excluindo a Área de Preservação Permanente (APP). Outra alteração foi a ampliação do prazo para demolição da estrutura e limpeza do terreno, que passou de oito para 16 meses.

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Fechado há quase dez anos

O antigo Centro de Convenções está desativado desde setembro de 2016, quando parte da estrutura desabou e deixou três pessoas feridas. O acidente foi atribuído ao desgaste da construção e à falta de manutenção.

A venda do imóvel foi autorizada pela Lei Estadual nº 14.386/2021 e só avançou após o Estado resolver entraves judiciais envolvendo o terreno, incluindo processos trabalhistas da extinta Bahiatursa e um acordo sobre a propriedade da área com o município de Salvador.

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Tags

centro de convenções leilão Pilar Incorporação

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