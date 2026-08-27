Salvador terá 13 bairros sem energia nesta quinta-feira; veja trechos

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Salvador está enfrentando a suspensão no fornecimento de energia desde a última semana, estratégia da Neoenergia Coelba que segue até o dia 31 de agosto. Nesta quinta-feira, 27, o fornecimento será interrompido em algumas ruas de 12 bairros entre 8h e 17h.

Serão afetados Stiep, Aquarius, Pituba, Barra, Cajazeiras VIII, Ceasa, Imbuí, Jardim das Margaridas, Nova Brasília de Valéria, São Caetano e São Cristóvão.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados

Stiep

Rua Edístio Pondé: 8h às 17h

Aquarius

Rua Magno Valente: 9h às 17h

Pituba

Rua Magno Valente: 09h às 17h

Barra

Rua Barão De Itapoan: 9h30 às 15h30

Cajazeiras VIII

Rua Barbara Batista Neves: 09h30 às 15h30

Cassange

Rua 2 De Julho: 9h30 às 15h30

Ceasa

Rua 7 de Setembro da Ceasa, Estrada do Arenoso: 9h30 às 15h30

Imbuí

Rua das Patativas: 9h30 às 15h30

Jardim das Margaridas

Rua Joaquim Ferreira: 9h30 às 15h30

Nova Brasília de Valéria

Rua Morada da Lagoa: 9h30 às 15h30

São Caetano

Estrada de Campinas: 9h30 às 15h30

São Cristóvão

Avenidade Aliomar Baleeiro: 9h30 às 15h30

Rua São João, Rua São José, Rua Lauro de Freitas, Via O 17 Parque São Cristóvão, Rua Alto Boa Vista, Rua Stella Maris, Rua Leste 2 1 Parque São Cristóvão, Rua Alto da Boa Vista, Parque São Cristóvão, Rua São Roque, Avenida São Cristóvão, Rua da Capela, Rua Beira Rio de São Cristóvao, Rua São Jorge, Rua São Judas Tadeu, Av Aliomar Baleeiro, Via O 13 Parque São Cristóvão, Travessa 2 Santo Agostinho: 10h às 16h

Entenda os desligamentos programados

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: