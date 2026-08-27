Oscar do Mercado Imobiliário: empresa baiana é a única a ganhar prêmio em 2026

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O Grupo André Guimarães foi o único representante da Bahia entre os vencedores do 32º Prêmio Master Imobiliário, considerado o “Oscar do mercado imobiliário brasileiro” e uma das principais premiações do setor no país. O reconhecimento foi conquistado pelo Art Studio Open Spaces, empreendimento desenvolvido em Salvador.

A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quarta-feira, 26, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, e reuniu mais de 800 convidados, entre empresários, profissionais, autoridades e representantes do mercado imobiliário.

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Localizado no Jardim Armação, em Salvador, o Art Studio Open Spaces aposta na integração entre arte, tecnologia, moradia e investimento. O projeto foi concebido como uma “Galeria de Arte para Morar”, com os dez pavimentos desenvolvidos a partir de diferentes identidades artísticas.

A proposta transforma áreas de circulação e convivência em espaços de contato permanente com a arte, agregando atributos tanto para os moradores quanto para investidores.

Reconhecimento nacional

O case apresentado pelo Grupo André Guimarães concorreu com mais de 90 projetos de diferentes regiões e segmentos do mercado imobiliário brasileiro. A avaliação levou em consideração critérios como inovação, desempenho, criatividade e relevância das iniciativas.

A premiação é promovida pela representação brasileira da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias (FIABCI) em parceria com o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP).

Para o Grupo André Guimarães, o reconhecimento consolida uma estratégia desenvolvida ao longo de mais de quatro décadas de atuação no setor.

“Receber o Prêmio Master Imobiliário, o maior reconhecimento do setor, reforça nossa convicção de que inovar é o caminho para construir empreendimentos que não apenas criam espaços, mas também deixam um legado. Este prêmio pertence a todos que tornaram este projeto possível, especialmente aos nossos clientes, que há mais de quatro décadas confiam no Grupo André Guimarães”, diz Denis Guimarães, acionista e idealizador da linha Art Studio.

Arte e tecnologia

O empreendimento também incorporou ao mercado imobiliário baiano o conceito Phygital, que une a experiência física ao ambiente digital. Como parte da proposta, cada comprador recebe um NFT exclusivo vinculado à unidade e registrado em blockchain, conectando o imóvel à arte e à tecnologia.

A sustentabilidade também integra o projeto. Entre as soluções adotadas estão placas solares, sistema de reuso de água, infraestrutura para veículos elétricos e certificação IPTU Verde Classificação Ouro.

O empreendimento conta ainda com recursos voltados à segurança, eficiência e conforto, como fechaduras eletrônicas, biometria, reconhecimento facial, elevadores inteligentes e telão de LED no lobby.

Desempenho comercial

Além das características de inovação e sustentabilidade, o Art Studio Open Spaces apresentou resultados comerciais expressivos. O empreendimento alcançou R$ 157,5 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), com 90% das unidades vendidas em 13 meses após a entrega e 48% de valorização dos imóveis desde o lançamento.

O desempenho do projeto contribuiu para que o conceito Art Studio se tornasse uma linha de produtos do Grupo André Guimarães.

O segundo empreendimento da marca, Art Studio Tancredo, está em desenvolvimento na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. A empresa também prevê novos projetos com o mesmo conceito na Bahia e planeja levar a linha para São Paulo e, posteriormente, para mercados internacionais.

O prêmio ocorre em um momento de expansão do grupo, que mantém projetos e atuação internacional em Portugal e nos Estados Unidos.

O reconhecimento no Master Imobiliário se soma ainda ao Prêmio ADEMI-BA 2026, recebido pelo Grupo André Guimarães na categoria Lançamento Imobiliário do Ano, com o empreendimento Nouvelle Blues.