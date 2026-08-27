Salvador terá atendimentos gratuitos para grávidas, mães e jovens

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Uma ação social vai disponibilizar 500 atendimentos de saúde gratuitos no Colégio Estadual Rômulo Almeida, no Imbuí, em Salvador, no dia 19 de setembro, das 9h às 14h. A iniciativa é voltada para grávidas, mães (puérperas e com filhos de até 2 anos) e jovens entre 15 e 19 anos, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A programação, promovida pelo Instituto Vida Maria, reunirá profissionais de diferentes áreas, com atendimentos em:

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Obstetrícia;

pediatria;

enfermagem;

nutrição;

psicologia voltada à saúde materna.

Também serão oferecidas orientações sobre amamentação, saúde bucal infantil e questões jurídicas, além de outras atividades de acolhimento.

Como participar?

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com distribuição de senhas até atingir a capacidade da ação. Para facilitar a triagem, haverá uma pré-inscrição online, por meio de formulário disponível neste link.

O cadastro, no entanto, não é obrigatório para participar da ação no dia. Crianças e adolescentes menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável.

Para o atendimento, é necessário levar:

RG;

carteira de vacinação;

caderneta da gestante (se houver).

Orientação ginecológica para adolescentes e jovens

A ação também contará com a atividade "Minha Primeira Consulta Ginecológica", destinada a meninas de 14 a 19 anos. Não haverá realização de exame ginecológico durante a ação.

A proposta é oferecer uma primeira consulta de orientação, em um ambiente acolhedor, para que as adolescentes possam tirar dúvidas, receber informações sobre o próprio corpo e conversar sobre saúde ginecológica e prevenção.

Bazar social

A programação também terá um bazar social com roupas e itens de enxoval, recebidos por meio de doações pelo projeto "Cresci, Doei!". As peças serão comercializadas por valores simbólicos, com pagamento em dinheiro, cartão ou Pix.

O dinheiro arrecadado ajudará a custear a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Instituto Vida Maria.

Pessoas continuarão sendo acompanhadas

As pessoas que passarem pela triagem podem ser acompanhadas na sede da instituição na Boca do Rio, recentemente inaugurada. Após a ação, a própria equipe entrará em contato com as assistidas.

Posteriormente, a proposta é ampliar o acesso para outras pessoas da comunidade. No local, estão previstos atendimentos gratuitos de psicologia e nutrição, além de rodas de orientação sobre empreendedorismo feminino voltadas às adolescentes que participarem da ação.

A periodicidade será definida a partir das necessidades identificadas durante a triagem.