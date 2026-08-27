ECONOMIA
Mega-Sena 3050 sorteia R$ 25 milhões nesta terça-feira, 27
Também foram sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Timemania e Dia da Sorte
O concurso de número 3050 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quinta-feira, 27, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões. Os números foram anunciados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira o resultado:
11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55
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Além disso, a Caixa Econômica Federal também sorteou os concursos de número 3773 da Lotofácil; 7103 da Quina; 2443 da Timemania; e 1283 do Dia de Sorte.
Lotofácil
03 – 04 – 07 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 17 -20 – 21 – 22 – 24 – 25
Quina
20 – 25 – 26 – 59 – 68
Timemania
07 – 09 – 38 – 42 – 50 – 52 – 70
Time do coração
Athletico/PR
Dia da sorte
04 – 08 – 11 – 19 – 24 – 27 – 30