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INSS: aprenda como consultar valores atrasados dos R$ 2,75 bilhões liberados pela Justiça

Um total de R$ 3,31 bilhões foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal

Edvaldo Sales
Por
DINHEIRO NOTA DE 200 REAIS A man holds two hundred-reais notes after Brazil's Central Bank issued them in Brasilia, on September 2, 2020. (Photo by Sergio Lima / AFP)
DINHEIRO NOTA DE 200 REAIS A man holds two hundred-reais notes after Brazil's Central Bank issued them in Brasilia, on September 2, 2020. (Photo by Sergio Lima / AFP) - Foto: Sergio Lima / AFP

Um total de R$ 3,31 bilhões foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) para o pagamento de valores atrasados a pessoas que venceram ações contra órgãos do governo federal.

Do valor, R$ 2,75 bilhões são destinados a ações relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a benefícios assistenciais, incluindo casos de revisão de aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade e outros benefícios. Os recursos atendem 280.193 beneficiários em 220.110 processos.

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As ações relacionadas ao INSS e a benefícios assistenciais representam 57,2% do total de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) liberadas e concentram aproximadamente 83% do dinheiro.

São valores que o governo deixou de pagar ou pagou a menos e que, após decisão judicial, precisam ser quitados. Esses valores são chamados de atrasados.

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Como os pagamentos são feitos?

O Conselho da Justiça Federal libera os recursos para os Tribunais Regionais Federais (TRFs), que são responsáveis por fazer os depósitos.

O dinheiro é colocado em uma conta específica, aberta para cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O valor não é depositado automaticamente na conta bancária que a pessoa usa normalmente.

Quando o TRF informar que o pagamento está disponível, o beneficiário pode sacar o dinheiro diretamente em uma agência do banco indicado, apresentando os documentos necessários.

Em determinadas situações, também é possível pedir a transferência do valor para uma conta indicada pelo advogado.

Importante ressaltar que a data em que o dinheiro estará apto deve ser consultada no site do TRF responsável pelo processo.

Para receber os atrasados, não basta ter um pedido de aposentadoria ou benefício negado pelo INSS, é preciso ter vencido uma ação judicial contra o órgão e ter uma RPV incluída no lote.

Como consultar valores atrasados?

  • Consulte o andamento do seu processo na Justiça Federal;
  • Procure informações sobre a expedição da requisição ou sobre a liberação do pagamento;
  • Consulte o TRF responsável pelo processo. É o TRF que informa quando o dinheiro estará disponível;
  • Tenha em mãos o número do processo ou do CPF, conforme o sistema de consulta do tribunal.

Quem tem direito a receber?

  • É precisa ter ganhado uma ação contra o governo federal;
  • A decisão precisa ser definitiva ou estar em fase que permita a expedição da requisição;
  • O valor deve estar dentro do limite de 60 salários mínimos para RPV, acima desse limite, em regra, o pagamento ocorre por precatório.

Como sacar?

É possível realizar o saque dos valores por meio de transferência bancária. A transferência pode ser feita com acesso a uma ação no processo originário chamada Pedido de TED.

Para as requisições cujo processo originário é de comarca estadual, o alvará de levantamento deverá ser assinado digitalmente e conter os seguintes dados:

  • Banco;
  • Agência;
  • Número da conta com dígito verificador;
  • Tipo de conta;
  • CPF/CNPJ do titular da conta;
  • Declaração de que é isento de imposto de renda, se for o caso, ou optante pelo simples.
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