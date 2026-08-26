Valores atrasados do INSS são liberados pela Justiça; veja quem recebe

Siga o A TARDE no Google

Um novo lote de valores atrasados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi liberado para aposentados, pensionistas e outros segurados que tiveram o pagamento autorizado. O lote foi permitido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).

Receberão o lote os atrasados que foram autuados em julho de 2026, ou seja, os que tiveram o pedido protocolado naquele mês. Ao total, somam 125.963 processos, com 173.283 beneficiários.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cerca de R$ 2,745 bilhões foram liberados para quitar atrasados de ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. Foram liberados R$ 3,3 bilhões neste lote, considerando outras áreas de ação.

Como funcionará a liberação dos atrasados?

A liberação do dinheiro ocorrerá conforme os cronogramas próprios de cada tribunal responsável. Durante a etapa do processo dos valores, o tribunal abre uma conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Após isso, no site da entidade, é possível consultar em qual banco o dinheiro foi liberado. Para consultar mais detalhes, o beneficiário pode acessar as informações no tribunal responsável pela ação.

O benefício será pago após a conclusão do processamento e a expedição da requisição de pagamento. Os atrasados são pagos apenas para quem ganhou a ação judicial contra o INSS, sem que haja a possibilidade de recurso.