iFood libera programa para entregadores financiarem casa própria

Siga o A TARDE no Google

O iFood anunciou uma iniciativa que pretende facilitar a compra da casa própria por entregadores que atuam na plataforma. Batizado de Rota da Casa Própria, o programa reúne condições diferenciadas para aquisição de imóveis e permite que os profissionais utilizem o histórico de ganhos obtidos pelo aplicativo durante a análise de crédito.

Inicialmente, a novidade será destinada a entregadores classificados como Super Diamante e que estejam há mais de 12 meses no programa Super Entregadores. Nesta primeira etapa, a iniciativa será oferecida em São Paulo e contará com imóveis das construtoras Tenda, MRV e Direcional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as vantagens negociadas pelo iFood estão descontos nos imóveis, possibilidade de parcelamento da entrada e redução de taxas. Dependendo do empreendimento escolhido, os benefícios podem incluir ainda mobília.

Histórico de ganhos poderá ajudar na comprovação de renda

Um dos principais diferenciais do programa está na possibilidade de utilizar os rendimentos obtidos por meio da plataforma na avaliação financeira.

O entregador poderá autorizar o iFood a compartilhar até 12 meses do histórico de ganhos registrados no aplicativo. O documento poderá ser apresentado às construtoras durante a análise de crédito como forma de comprovar a renda gerada pelo profissional na plataforma.

A proposta, segundo o iFood, é permitir que a avaliação financeira leve em consideração de maneira mais precisa a realidade dos entregadores. Com isso, a expectativa é ampliar as possibilidades de acesso ao financiamento imobiliário, inclusive por meio do Minha Casa, Minha Vida.

Dados internos da empresa apontam que 72% dos entregadores consideram a compra de um imóvel um dos principais objetivos de vida.

Saiba como participar do programa



O entregador interessado deve acessar o aplicativo Entregador iFood para iniciar o processo. Por meio da plataforma, será possível emitir o documento com o histórico de ganhos.

Depois disso, o profissional poderá entrar em contato com os canais oficiais das construtoras que participam da iniciativa, escolher o imóvel de interesse e apresentar os documentos exigidos para a análise.

O iFood não atua como instituição de crédito dentro do programa. A empresa também não vende os imóveis nem participa da aprovação dos contratos.

A participação na iniciativa não exige que o entregador permaneça ou continue trabalhando na plataforma.

A empresa informou ainda que avalia expandir o Rota da Casa Própria futuramente para outras categorias de entregadores e diferentes regiões do país.

Caixa mudou regra para comprovação de renda

O lançamento do programa acontece após uma alteração da Caixa Econômica Federal relacionada à renda de trabalhadores que atuam em plataformas de mobilidade e delivery.

Desde o mês passado, o banco passou a aceitar a renda desses profissionais como formal para fins de análise de crédito. Nesse caso, a comprovação pode ser feita por meio de extratos de recebimentos fornecidos pelas próprias plataformas digitais.

Antes da mudança, os valores recebidos por esses trabalhadores eram considerados renda informal. Agora, a Caixa adota procedimentos para avaliar fatores como a regularidade, a consistência e a suficiência dos rendimentos apresentados.

A mudança, porém, não significa aprovação automática do financiamento. O crédito continua dependendo de análise cadastral, capacidade de pagamento, características do produto escolhido e demais critérios estabelecidos para cada modalidade.