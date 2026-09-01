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FUTEBOL INTERNACIONAL

Daniel Alves perde na Justiça e terá que pagar R$ 12 milhões a clube

Justiça da Suíça confirmou decisão da Corte Arbitral do Esporte

Téo Mazzoni
Por
Daniel Alves terá que pagar R$ 11,6 milhões após decisão da Justiça
Daniel Alves terá que pagar R$ 11,6 milhões após decisão da Justiça - Foto: LLUIS GENE / AFP

O ex-lateral-direito Daniel Alves foi condenado a pagar uma indenização de US$ 2,25 milhões (R$ 11,65 milhões) ao Pumas, do México. A obrigação foi confirmada pela Justiça Federal da Suíça, que ratificou a decisão anteriormente tomada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em relação ao processo envolvendo o brasileiro e o clube mexicano.

Rescisão do contrato aconteceu após prisão de Daniel Alves

A disputa teve início após a rescisão do contrato entre Daniel Alves e o Pumas, em janeiro de 2023. O vínculo foi encerrado pouco depois da prisão do ex-jogador em Barcelona, na Espanha, após uma acusação de abuso sexual contra uma mulher. O ex-jogador permaneceu 14 meses detido e deixou a prisão em março de 2025, depois que a Justiça espanhola anulou a condenação que havia sido imposta a ele.

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Pumas pediu indenização milionária na Justiça

Após o rompimento do contrato, o Pumas recorreu à Justiça esportiva em busca de uma compensação financeira. Inicialmente, o clube mexicano solicitou US$ 5 milhões, valor próximo de R$ 26 milhões na cotação atual, além de outros US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) referentes a direitos de imagem que já haviam sido pagos ao jogador.

A argumentação do Pumas tinha como base uma cláusula prevista no contrato de Daniel Alves, que estabelecia consequências financeiras em caso de rescisão contratual sem justa causa.

O primeiro julgamento, realizado pelo Tribunal da Fifa, foi favorável ao brasileiro, já que a entidade rejeitou o pedido apresentado pelo Pumas. O clube, então, decidiu recorrer à Corte Arbitral do Esporte.

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Em setembro de 2025, a CAS analisou o caso e deu razão ao Pumas. A corte determinou que Daniel Alves deveria pagar uma indenização de US$ 2,25 milhões ao clube mexicano.

A decisão posteriormente chegou à Justiça Federal da Suíça, que confirmou a determinação no dia 11 de junho. Com isso, o ex-lateral-direito terá de arcar com a indenização estabelecida pela CAS.

Além dos US$ 2,25 milhões, Daniel Alves também foi responsabilizado pelo pagamento de 17 mil francos suíços (R$ 108,79 mil) referentes a custas legais e outros 19 mil francos suíços (R$ 121,59 mil) em custos processuais.

Daniel Alves segue ligado ao futebol

Aos 43 anos, Daniel Alves está afastado dos gramados, mas segue ligado ao futebol. Recentemente, o ex-jogador se tornou proprietário do Sporting Clube de São João de Ver, de Portugal, equipe que disputa a terceira divisão do país.

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