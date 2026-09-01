Barcelona anuncia contratação de craque campeão na Seleção Brasileira

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O Barcelona oficializou a contratação do atacante Gabriel Jesus. O ex-jogador da Seleção Brasileira deixa o Arsenal e reforça o setor ofensivo depois da saída de Ferrán Torres. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2029, em transferência fechada por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), além de bônus.

Gabriel Jesus já estava na Espanha desde segunda-feira, 31, e chegou a assistir a vitória do Barça por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, no Camp Nou. Será apenas o quarto clube da carreira do atleta de 29 anos, que também acumula passagens por Palmeiras e Manchester City.

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Embora tivesse contrato com o Arsenal até junho de 2027, Jesus perdeu espaço no elenco dos Gunners e teve passagem marcada por lesões. O atacante chegou a participar dos amistosos de pré-temporada, mas não foi relacionado para as partidas oficiais disputadas até aqui.

A contratação do brasileiro ganhou mais força após as negociações frustradas envolvendo o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O clube catalão buscava outra opção para o ataque depois da saída de Robert Lewandowski.

Técnico do Barcelona exalta brasileiro

Gabriel Jesus chega ao Barcelona sob aprovação do técnico Hansi Flick, que considera sua versatilidade como uma característica valiosa. Ele ainda avaliou que o atacante é de nível "top".

"Para mim, Gabriel Jesus é um atacante top, estou muito contente que ele esteja aqui. Ele pode nos dar muitas coisas", afirmou Flick logo após a partida do Barcelona contra o Rayo.