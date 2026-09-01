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Barcelona anuncia contratação de craque campeão na Seleção Brasileira

Jogador vai atuar em seu quarto clube na carreira

João Grassi
Por
| Atualizada em
Aquecimento da Seleção Brasileira em 2019
Aquecimento da Seleção Brasileira em 2019 - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O Barcelona oficializou a contratação do atacante Gabriel Jesus. O ex-jogador da Seleção Brasileira deixa o Arsenal e reforça o setor ofensivo depois da saída de Ferrán Torres. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2029, em transferência fechada por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), além de bônus.

Gabriel Jesus já estava na Espanha desde segunda-feira, 31, e chegou a assistir a vitória do Barça por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, no Camp Nou. Será apenas o quarto clube da carreira do atleta de 29 anos, que também acumula passagens por Palmeiras e Manchester City.

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Embora tivesse contrato com o Arsenal até junho de 2027, Jesus perdeu espaço no elenco dos Gunners e teve passagem marcada por lesões. O atacante chegou a participar dos amistosos de pré-temporada, mas não foi relacionado para as partidas oficiais disputadas até aqui.

A contratação do brasileiro ganhou mais força após as negociações frustradas envolvendo o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O clube catalão buscava outra opção para o ataque depois da saída de Robert Lewandowski.

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Técnico do Barcelona exalta brasileiro

Gabriel Jesus chega ao Barcelona sob aprovação do técnico Hansi Flick, que considera sua versatilidade como uma característica valiosa. Ele ainda avaliou que o atacante é de nível "top".

"Para mim, Gabriel Jesus é um atacante top, estou muito contente que ele esteja aqui. Ele pode nos dar muitas coisas", afirmou Flick logo após a partida do Barcelona contra o Rayo.

Gabriel Jesus no Barcelona
Gabriel Jesus no Barcelona - Foto: Divulgação | Barcelona
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