Time do interior aprova SAF comprada por Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos

Duas das figuras mais tradicionais do futebol brasileiro estão cada vez mais presentes nele mesmo fora dos campos - a Inter de Limeira aprovou, em definitivo, a proposta do grupo de investidores que conta com Ronaldo e Roberto Carlos para assumir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

A votação aconteceu na noite desta segunda-feira, 31, durante Assembleia Geral Extraordinária, e terminou com ampla maioria favorável: foram 53 votos a favor e apenas um contra.

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O acordo prevê a venda de 80% das ações da SAF a um grupo liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, com participação dos pentacampeões mundiais Ronaldo e Roberto Carlos. A associação manterá os outros 20%.

O projeto prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O valor, no entanto, não representa um aporte garantido integral, mas uma projeção financeira vinculada ao crescimento da empresa e ao cumprimento de metas estabelecidas.

Pentacampeões não participaram da votação

Ronaldo e Roberto Carlos não estiveram presentes na assembleia, realizada em um hotel de Limeira. Do lado de fora, torcedores que acompanhavam a votação soltaram fogos após a confirmação da aprovação.

Com o aval dos conselheiros, a Inter entra agora na etapa final de formalização da SAF. Ainda restam trâmites burocráticos, como assinaturas das partes, elaboração do estatuto da empresa, registro na Junta Comercial para obtenção de CNPJ e pedido de mudança à Federação Paulista de Futebol.

A expectativa é que todo o processo seja concluído até o início de 2027.

Quem está no grupo

O grupo comprador é liderado por Enrico Ambrogini, nome conhecido no mercado de SAFs no Brasil. Ele trabalhou com Ronaldo no Cruzeiro, em 2022, como diretor de operações durante a campanha do acesso à Série A. Depois, atuou como CEO do Figueirense e diretor geral de futebol do Sport.

Ambrogini também tem passagem pela própria Inter de Limeira, onde foi CEO entre 2019 e 2021, antes de deixar o clube para trabalhar com Ronaldo no Valladolid.

Além dele, Ronaldo e Roberto Carlos, o grupo tem a participação do príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud. Há ainda outro sócio, que não teve o nome divulgado.

Ronaldo Fenômeno com a camisa do Inter de Limeira - Foto: Reprodução I Instagram

Meta de Série A

A principal meta esportiva do projeto é levar a Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. O plano também prevê investimento de até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027 para iniciar a reestruturação do clube, além do pagamento das dívidas, atualmente estimadas em cerca de R$ 8,5 milhões.

Além disso, também há uma garantia mínima de R$ 187 milhões em investimentos ao longo de 15 anos.

Base, CT e Limeirão estão no projeto

Entre os objetivos da futura SAF estão a reorganização financeira, a modernização do centro de treinamento, a profissionalização da gestão administrativa, investimentos em tecnologia e a revitalização do Limeirão.

A formação de jogadores aparece como uma das prioridades, focando em fortalecer as categorias de base e transformar a venda de atletas em uma das principais fontes de receita da empresa.

Nesse contexto, os investidores só passarão a receber dividendos a partir do sexto ano de operação. A estratégia busca preservar o caixa nos primeiros anos e direcionar recursos para o crescimento esportivo e estrutural.

Inter vive momento decisivo na Série C

Fundada há 112 anos, a Inter foi o primeiro clube do interior paulista a conquistar o Campeonato Paulista, em 1986, e também foi campeã da Série B do Brasileiro em 1988. Hoje, no entanto, o time vive dificuldades.

A aprovação da SAF acontece em meio a um momento importante também dentro de campo. A Inter de Limeira está classificada para o quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e está a seis jogos do acesso à Série B.

A estreia na próxima fase será no sábado, contra a Ferroviária, às 17h, no Major Levy Sobrinho.

Nota oficial da Inter de Limeira

"A Associação Atlética Internacional informa que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (31), foi aprovada a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Associação Atlética Internacional de Limeira, bem como o prosseguimento da operação e a celebração dos instrumentos necessários à sua formalização.

A Assembleia contou com a presença de 54 Conselheiros, que analisaram e deliberaram sobre uma das decisões mais importantes da história do Clube.

A aprovação é resultado de um processo iniciado em 2023, com a constituição da Comissão SAF da Internacional. Desde então, foram realizados estudos, análises, reuniões e negociações envolvendo diferentes propostas e modelos.

A atual operação começou a ser estruturada em 22 de dezembro de 2025, com a apresentação de uma nova proposta pelo proponente Enrico Ambrogini. Em 31 de março de 2026, foi aprovada a continuidade das negociações e, em 12 de maio, celebrado o Memorando de Entendimentos que estabeleceu as bases para o desenvolvimento da operação.

Nos últimos meses, a proposta passou por reuniões, análises e aperfeiçoamentos, com a participação dos órgãos internos da Associação, do proponente, de potenciais investidores e de assessorias especializadas. Foram avaliados aspectos institucionais, societários, jurídicos, econômicos, financeiros, patrimoniais e estratégicos, além de mecanismos de governança, garantias e medidas de proteção aos interesses do Clube.

Durante a Assembleia, foram apresentados os pareceres do Conselho Deliberativo, da Comissão SAF e do Conselho Fiscal, todos favoráveis à operação.

A Comissão SAF, responsável pelo acompanhamento do processo desde 2023, considerou o histórico de trabalho desenvolvido, as negociações realizadas, os estudos técnicos e jurídicos e os aperfeiçoamentos incorporados à proposta.

A Internacional contou ainda com a Sports Value, responsável por avaliação e análises econômicas, financeiras e mercadológicas, e com o escritório Monteiro Castro Setoguti Advogados, responsável pelo assessoramento jurídico especializado durante a estruturação e negociação da operação.

A deliberação aprovada prevê a constituição da SAF da Associação Atlética Internacional de Limeira e a alienação de 80% das ações da SAF a investidor, permanecendo 20% sob titularidade da Associação Atlética Internacional de Limeira, conforme os termos submetidos aos órgãos competentes.

A operação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros investidores.

A aprovação da SAF encerra uma importante etapa de estudos, debates e negociações e marca o início de uma nova fase na história da Associação Atlética Internacional de Limeira.

O processo foi conduzido com o objetivo de construir uma estrutura capaz de oferecer maior segurança jurídica, governança, sustentabilidade e proteção aos interesses institucionais, esportivos e patrimoniais do Clube.

A Internacional chega a este momento levando consigo mais de um século de história, uma identidade construída por gerações e o compromisso permanente com sua torcida.

A partir de hoje, começa um novo capítulo.

Associação Atlética Internacional

31 de agosto de 2026"