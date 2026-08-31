Estádio de time histórico perde arquibancada em obra de R$ 700 milhões

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A reforma do Villa Park já mudou completamente a paisagem de uma das áreas mais tradicionais da casa do Aston Villa, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Com a temporada 2026/27 em andamento, a arquibancada norte do estádio está fechada e passa por obras.

A intervenção faz parte do ambicioso projeto de modernização da arena, que deverá ampliar a capacidade do estádio e preparar o local para receber grandes eventos internacionais nos próximos anos.

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O setor norte foi esvaziado para permitir o avanço das obras. Parte da estrutura antiga já foi retirada, incluindo o teto original e os assentos da parte inferior da arquibancada. Por conta dos trabalhos, o Aston Villa decidiu manter a arquibancada completamente interditada durante os jogos da atual temporada.

Veja:

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Projeto de R$ 700 milhões

A remodelação está estimada em 100 milhões de libras, aproximadamente R$ 700 milhões. O principal objetivo é aumentar significativamente o tamanho da arquibancada norte.

A capacidade do setor deverá passar de cerca de 5 mil para 12 mil lugares, e o Villa Park terá espaço para aproximadamente 50 mil torcedores. A reforma também inclui novos vestiários, corredores internos e áreas de suporte destinadas ao elenco profissional do Aston Villa.

Obras devem terminar antes da Euro 2028

Com o setor em obras durante a temporada, o clube também precisa adotar medidas para separar o canteiro de construção do campo durante as partidas. Uma das alternativas estudadas é a instalação de redes de proteção provisórias.

O planejamento prevê que a modernização seja concluída a tempo da temporada 2027/28. A expectativa é que o novo Villa Park esteja pronto para receber partidas da Eurocopa de 2028, que será disputada no Reino Unido e na Irlanda.