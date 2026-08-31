Arena dos Corais: capital no Nordeste projeta estádio a nível de Copa do Mundo

O Brasil deve receber, em breve, um novo palco para o futebol nacional - Maceió pode ganhar um novo complexo público voltado para esporte, lazer, cultura e turismo. O prefeito Rodrigo Cunha anunciou, nesta segunda-feira, 31, o projeto do Parque e Arena dos Corais, que prevê a construção de uma arena multiuso no Litoral Norte da capital alagoana.

O equipamento foi apresentado como uma nova estrutura para receber jogos de futebol, grandes espetáculos nacionais e eventos culturais. A proposta também inclui um parque público no entorno da arena, com funcionamento previsto durante todo o ano, inclusive em dias sem partidas.

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"Chegou a hora de termos um equipamento capaz de receber grandes espetáculos nacionais e, sobretudo, de oferecer ao futebol alagoano e às nossas torcidas uma estrutura à altura de sua grandiosidade, com todo o conforto, segurança e qualidade que merecemos", afirmou Rodrigo Cunha.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Arena dos Corais fará parte de parque público

Chamado inicialmente de Arena dos Corais, o estádio será uma das principais atrações do Parque dos Corais. O projeto divulgado pela Prefeitura de Maceió mostra uma arena próxima à orla, cercada por áreas de convivência e espaços voltados para lazer e prática esportiva.

A proposta prevê arquibancadas, campo de futebol, estrutura para montagem de shows e instalações internas para atletas, como vestiários, área de aquecimento, fisioterapia e recuperação.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

No entorno, as imagens do projeto indicam áreas arborizadas, pista de corrida e caminhada, ciclovia, playground, fontes interativas e espaços de convivência.

"A nossa proposta é criar um lugar que faça parte da rotina de Maceió. O Parque dos Corais será um parque público, aberto todos os dias do ano, reunindo lazer, cultura, esporte e turismo. Aberto com jogo e aberto sem jogo", disse o prefeito.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Projeto surge diante da defasagem do Rei Pelé

O anúncio acontece justamente em um momento em que o Estádio Rei Pelé, inaugurado em 1970, convive com limitações estruturais. Embora tenha sido pensado para receber 40 mil torcedores, o estádio atualmente opera com capacidade reduzida, variando em torno de 13 mil a 17 mil pessoas, de acordo com restrições e condições estruturais.

A nova arena, portanto, surge como alternativa para dar ao futebol alagoano um equipamento mais moderno, com maior capacidade e estrutura adequada para partidas de grande porte.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Alagoas tem clubes tradicionais e competitivos no cenário nordestino e nacional, como CRB, CSA e ASA. Ainda assim, o estado enfrenta um déficit de infraestrutura em comparação com outras capitais do Nordeste que receberam arenas reformadas ou construídas para a Copa do Mundo de 2014.

Novo estádio não substitui Estádio Rei Pelé

O novo equipamento, com capacidade para cerca de 30 mil torcedores, no entanto, não será substituto do Estádio Rei Pelé, tradicional casa do futebol alagoano, que é administrado pelo governo estadual.

A ideia da Prefeitura é criar uma nova centralidade urbana no Litoral Norte, região que passa por expansão em Maceió. O complexo pretende atender tanto ao futebol quanto ao calendário de grandes eventos da capital.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Com a capacidade prevista, a Arena dos Corais entraria entre os maiores estádios do Nordeste e ampliaria a estrutura disponível para os clubes alagoanos. O novo estádio tornaria Maceió a quinta capital nordestina com estádio no "Padrão Fifa", junto aos estádios da Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, Salvador, Recife e Natal.

Os 10 maiores estádios do Nordeste

63.903: Castelão (Fortaleza-CE) 55.582: Arruda (Recife-PE; total de 60.044) 48.661: Fonte Nova (Salvador-BA) 45.500: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE) 39.622: Castelão (São Luís-MA; total de 40.149) 31.375: Arena das Dunas (Natal-RN) 30.793: Barradão (Salvador-BA) 30.460: Albertão (Teresina-PI; total de 44.200) 30.000: Arena dos Corais (Maceió-AL) 27.325: Ilha do Retiro (Recife-PE; total de 34.032)

Espaço também será voltado para cultura

Além do futebol, o Parque e Arena dos Corais foi apresentado como um equipamento multiuso. A proposta é que o espaço receba shows, eventos culturais, atividades esportivas e ações de turismo.

Rodrigo Cunha afirmou que Maceió já se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil e que o novo complexo faz parte de uma visão de futuro para a cidade.

"Maceió cresceu e se consolidou como um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Agora, estamos prontos para dar o próximo passo", declarou.

Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Detalhes ainda não foram divulgados

Apesar da apresentação do projeto arquitetônico, a Prefeitura ainda não informou detalhes como localização exata, valor estimado da obra, cronograma de execução, modelo de financiamento e forma de administração da arena.