Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

FUTEBOL NORDESTINO

Arena dos Corais: capital no Nordeste projeta estádio a nível de Copa do Mundo

Projeto do Arena dos Corais prevê estrutura para receber jogos de futebol e shows

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

O Brasil deve receber, em breve, um novo palco para o futebol nacional - Maceió pode ganhar um novo complexo público voltado para esporte, lazer, cultura e turismo. O prefeito Rodrigo Cunha anunciou, nesta segunda-feira, 31, o projeto do Parque e Arena dos Corais, que prevê a construção de uma arena multiuso no Litoral Norte da capital alagoana.

O equipamento foi apresentado como uma nova estrutura para receber jogos de futebol, grandes espetáculos nacionais e eventos culturais. A proposta também inclui um parque público no entorno da arena, com funcionamento previsto durante todo o ano, inclusive em dias sem partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Chegou a hora de termos um equipamento capaz de receber grandes espetáculos nacionais e, sobretudo, de oferecer ao futebol alagoano e às nossas torcidas uma estrutura à altura de sua grandiosidade, com todo o conforto, segurança e qualidade que merecemos", afirmou Rodrigo Cunha.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Arena dos Corais fará parte de parque público

Chamado inicialmente de Arena dos Corais, o estádio será uma das principais atrações do Parque dos Corais. O projeto divulgado pela Prefeitura de Maceió mostra uma arena próxima à orla, cercada por áreas de convivência e espaços voltados para lazer e prática esportiva.

A proposta prevê arquibancadas, campo de futebol, estrutura para montagem de shows e instalações internas para atletas, como vestiários, área de aquecimento, fisioterapia e recuperação.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

No entorno, as imagens do projeto indicam áreas arborizadas, pista de corrida e caminhada, ciclovia, playground, fontes interativas e espaços de convivência.

"A nossa proposta é criar um lugar que faça parte da rotina de Maceió. O Parque dos Corais será um parque público, aberto todos os dias do ano, reunindo lazer, cultura, esporte e turismo. Aberto com jogo e aberto sem jogo", disse o prefeito.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Projeto surge diante da defasagem do Rei Pelé

O anúncio acontece justamente em um momento em que o Estádio Rei Pelé, inaugurado em 1970, convive com limitações estruturais. Embora tenha sido pensado para receber 40 mil torcedores, o estádio atualmente opera com capacidade reduzida, variando em torno de 13 mil a 17 mil pessoas, de acordo com restrições e condições estruturais.

A nova arena, portanto, surge como alternativa para dar ao futebol alagoano um equipamento mais moderno, com maior capacidade e estrutura adequada para partidas de grande porte.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Alagoas tem clubes tradicionais e competitivos no cenário nordestino e nacional, como CRB, CSA e ASA. Ainda assim, o estado enfrenta um déficit de infraestrutura em comparação com outras capitais do Nordeste que receberam arenas reformadas ou construídas para a Copa do Mundo de 2014.

Leia Também:

"JÁ NÃO TENHO MAIS PARA DAR"

Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina após Copa do Mundo
Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina após Copa do Mundo imagem

AMIGOS DE INFÂNCIA?

Investigados por ligação com tráfico, ex-jogadores de Bahia e Vitória têm infância em comum
Investigados por ligação com tráfico, ex-jogadores de Bahia e Vitória têm infância em comum imagem

OPERAÇÃO POLICIAL

Ex-Vitória é alvo de buscas em operação contra tráfico de armas
Ex-Vitória é alvo de buscas em operação contra tráfico de armas imagem

Novo estádio não substitui Estádio Rei Pelé

O novo equipamento, com capacidade para cerca de 30 mil torcedores, no entanto, não será substituto do Estádio Rei Pelé, tradicional casa do futebol alagoano, que é administrado pelo governo estadual.

A ideia da Prefeitura é criar uma nova centralidade urbana no Litoral Norte, região que passa por expansão em Maceió. O complexo pretende atender tanto ao futebol quanto ao calendário de grandes eventos da capital.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Com a capacidade prevista, a Arena dos Corais entraria entre os maiores estádios do Nordeste e ampliaria a estrutura disponível para os clubes alagoanos. O novo estádio tornaria Maceió a quinta capital nordestina com estádio no "Padrão Fifa", junto aos estádios da Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, Salvador, Recife e Natal.

Os 10 maiores estádios do Nordeste

  1. 63.903: Castelão (Fortaleza-CE)
  2. 55.582: Arruda (Recife-PE; total de 60.044)
  3. 48.661: Fonte Nova (Salvador-BA)
  4. 45.500: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)
  5. 39.622: Castelão (São Luís-MA; total de 40.149)
  6. 31.375: Arena das Dunas (Natal-RN)
  7. 30.793: Barradão (Salvador-BA)
  8. 30.460: Albertão (Teresina-PI; total de 44.200)
  9. 30.000: Arena dos Corais (Maceió-AL)
  10. 27.325: Ilha do Retiro (Recife-PE; total de 34.032)

Espaço também será voltado para cultura

Além do futebol, o Parque e Arena dos Corais foi apresentado como um equipamento multiuso. A proposta é que o espaço receba shows, eventos culturais, atividades esportivas e ações de turismo.

Rodrigo Cunha afirmou que Maceió já se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil e que o novo complexo faz parte de uma visão de futuro para a cidade.

"Maceió cresceu e se consolidou como um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Agora, estamos prontos para dar o próximo passo", declarou.

Projeto Arena dos Corais
Projeto Arena dos Corais - Foto: Divulgação

Detalhes ainda não foram divulgados

Apesar da apresentação do projeto arquitetônico, a Prefeitura ainda não informou detalhes como localização exata, valor estimado da obra, cronograma de execução, modelo de financiamento e forma de administração da arena.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Arena dos Corais estádio maceió

Relacionadas

Mais lidas