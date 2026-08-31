"JÁ NÃO TENHO MAIS PARA DAR"
Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina após Copa do Mundo
Atacante se pronunciou em seu Instagram com uma carta explicando a decisão tomada
Uma das trajetórias mais cinematográficas entre um jogador e sua seleção terminou -Lionel Messi anunciou que está se aposentando da Seleção Argentina. Em comunicado publicado após a final da Copa do Mundo, o camisa 10 afirmou que a decisão foi tomada depois de muita reflexão e que deixa a equipe nacional com dor, mas também com a convicção de que chegou o momento de encerrar o ciclo.
No texto, Messi revelou que escreveu as palavras no dia 21 de julho, dois dias depois da final, e que, após a morte de seu pai, ficou ainda mais convencido da decisão.
"Depois deste tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me retiro da Seleção", escreveu.
"Me esvaziei"
Messi afirmou que sempre entregou tudo pela camisa argentina, não apenas nos anos recentes, marcados por títulos, mas durante toda a trajetória de duas décadas com a seleção.
"Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que se ganhou tudo, antes também. Sempre lutei e deixei tudo por esta camisa, para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol", declarou.
O craque também disse sentir que encerra uma etapa importante da carreira e que vê uma nova geração pronta para assumir espaço: "Amo, amei e amarei sempre estar na Seleção. Me esvaziei, já não tenho mais para dar e, além disso, vêm garotos muito grandes atrás que merecem estar".
Duas décadas pela Argentina
Messi se despede da Seleção Argentina depois de 20 anos de trajetória, formados por altos e baixos com uma torcida que, por muitos anos, esteve decepcionada com a falta de títulos com Messi, que encerrou sua trajetória como campeão da Copa do Mundo.
"Obrigado por todo o carinho destes 20 anos. Vou sentir muita falta de escutá-los lá de dentro. Agora vou ser mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre de fora, nas boas e nas ruins, muito mais", escreveu.
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"Obrigado à minha família por estar sempre, por me acompanhar nesta viagem tão linda, mas difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem compartilhei. Levo lembranças e momentos inesquecíveis vividos", completou.
Despedida com orgulho
Messi afirmou que deixa a seleção com tranquilidade e orgulho pelos momentos vividos ao lado dos companheiros e da torcida argentina.
"Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter dado a vocês, junto com meus companheiros, momentos sonhados. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Amo vocês", declarou.
O comunicado termina com uma frase que resume a ligação do camisa 10 com o país: "Obrigado, Deus, por me fazer argentino. Vamos, Argentina!".