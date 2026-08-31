Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina após Copa do Mundo

"JÁ NÃO TENHO MAIS PARA DAR"

Uma das trajetórias mais cinematográficas entre um jogador e sua seleção terminou -Lionel Messi anunciou que está se aposentando da Seleção Argentina. Em comunicado publicado após a final da Copa do Mundo, o camisa 10 afirmou que a decisão foi tomada depois de muita reflexão e que deixa a equipe nacional com dor, mas também com a convicção de que chegou o momento de encerrar o ciclo.

No texto, Messi revelou que escreveu as palavras no dia 21 de julho, dois dias depois da final, e que, após a morte de seu pai, ficou ainda mais convencido da decisão.

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"Depois deste tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me retiro da Seleção", escreveu.

Messi pela Argentina - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

"Me esvaziei"

Messi afirmou que sempre entregou tudo pela camisa argentina, não apenas nos anos recentes, marcados por títulos, mas durante toda a trajetória de duas décadas com a seleção.

"Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que se ganhou tudo, antes também. Sempre lutei e deixei tudo por esta camisa, para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol", declarou.

O craque também disse sentir que encerra uma etapa importante da carreira e que vê uma nova geração pronta para assumir espaço: "Amo, amei e amarei sempre estar na Seleção. Me esvaziei, já não tenho mais para dar e, além disso, vêm garotos muito grandes atrás que merecem estar".

Messi pela Argentina - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Duas décadas pela Argentina

Messi se despede da Seleção Argentina depois de 20 anos de trajetória, formados por altos e baixos com uma torcida que, por muitos anos, esteve decepcionada com a falta de títulos com Messi, que encerrou sua trajetória como campeão da Copa do Mundo.

"Obrigado por todo o carinho destes 20 anos. Vou sentir muita falta de escutá-los lá de dentro. Agora vou ser mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre de fora, nas boas e nas ruins, muito mais", escreveu.

"Obrigado à minha família por estar sempre, por me acompanhar nesta viagem tão linda, mas difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem compartilhei. Levo lembranças e momentos inesquecíveis vividos", completou.

Messi pela Argentina - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Despedida com orgulho

Messi afirmou que deixa a seleção com tranquilidade e orgulho pelos momentos vividos ao lado dos companheiros e da torcida argentina.

"Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter dado a vocês, junto com meus companheiros, momentos sonhados. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Amo vocês", declarou.

O comunicado termina com uma frase que resume a ligação do camisa 10 com o país: "Obrigado, Deus, por me fazer argentino. Vamos, Argentina!".