OPERAÇÃO POLICIAL
Ex-Vitória é alvo de buscas em operação contra tráfico de armas
Jogador foi alvo de operação da Polícia Civil
O jogador David Corrêa, conhecido como DVD, atacante do Vasco da Gama e ex-Vitória, foi alvo de buscas nesta segunda-feira, 31, no Rio de Janeiro, durante a Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo.
A operação investiga tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Outro alvo da ação é o também atacante Renyer Oliveira, que foi da base do Santos e recentemente foi contratado pelo Azuriz, de Pato Branco, no Paraná.
Durante o cumprimento do mandado, em São Paulo, Renyer foi detido por desacato e resistência.
No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (DP) do Leblon e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) saíram para cumprir 3 mandados de busca e apreensão no RJ.
As equipes foram para a casa de David Corrêa, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.
O vascaíno foi no próprio carro para o CT do clube, a fim de acompanhar as diligências. Ele não quis dar declarações na saída.
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Operação A Tropa
De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Espírito Santo, são apurados possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com o grupo criminoso investigado.
A operação é realizada simultaneamente em vários estados, mobilizando aproximadamente 100 policiais civis, mais de 38 viaturas e dois helicópteros, em uma ação coordenada de abrangência interestadual.
No total, em todo o país, equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão.
As diligências são realizadas em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de alvos localizados nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás e no Distrito Federal.
“A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual”, disse a Polícia Civil do RJ.
As autoridades explicaram que “o nome da operação, ‘A Tropa’, faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo criminoso”.
Quem é DVD
David Corrêa da Fonseca, o DVD, tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Atacante que atua pela ponta esquerda, ele foi revelado pelo Vitória e passou por clubes como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco.
Ao longo da carreira, conquistou títulos como duas Copas do Brasil, pelo Cruzeiro, em 2018, e pelo São Paulo, em 2023, além de campeonatos estaduais por Vitória, Cruzeiro e Fortaleza.
No Vasco, David integra o elenco profissional e é conhecido pela velocidade e atuação pelos lados do campo.