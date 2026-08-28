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Adversário do Vitória, Vasco anuncia nova contratação para o ataque

Novo centroavante já está regularizado no BID e pode estrear neste final de semana

Gustavo Nascimento
Por
Bruno Duarte é o novo reforço do Vasco da Gama
Bruno Duarte é o novo reforço do Vasco da Gama - Foto: Matheus Lima | Vasco da Gama

Adversário do Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco da Gama anunciou uma nova contratação para o setor de ataque. O centroavante Bruno Duarte desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 27, e já está disponível para ajudar a equipe carioca na reta final da temporada.

“O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Bruno Duarte. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (27) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina”, comunicou o clube.

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O jogador de 30 anos passou as últimas três temporadas jogando no Estrela Vermelha, da Sérvia, onde jogou 97 jogos, marcou 42 gols e deu 14 assistências. Bruno Duarte disse já estar pronto para virar o “homem-gol” do Vasco.

“Estou sempre pronto. Trabalho para fazer gol, para dar assistências. Atacante vive disso, por qualquer clube que ele passa, ainda mais em um clube como o Vasco, que a exigência é alta. Então eu venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis”, disse ele.

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No Vasco, o atleta usará a camisa 19, enquanto a 9 está com a outra nova contratação, Facundo Colidio, que já atuou contra o Vitória no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 26. Na ocasião, o Leão foi derrotado por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo.

Vai jogar contra o Vitória?

Bruno Duarte foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear neste sábado, 29, contra o Cruzeiro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o atacante não poderá atuar no jogo de volta contra o Vitória, já que o prazo de inscrição de novos jogadores na Copa do Brasil vai até o dia útil anterior à primeira partida de ida de cada fase. Em resumo, ele só poderia jogar contra o Vitória se fosse registrado até a última terça-feira, 25, véspera do jogo de ida.

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copa do brasil vasco da gama vitória

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