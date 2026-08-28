Com R$ 200 mil em prêmios, Copa Salvador Interbairros começa neste domingo

A Copa SalvadorInterbairros de Futebol Amador 2026 começa neste domingo, 30, com dois jogos de abertura na Arena Planeta, em São Cristóvão. A competição, que reúne equipes de diferentes bairros da capital baiana, terá novidades nesta edição, incluindo a estreia da categoria feminina e o aumento da premiação.

A primeira partida está marcada para as 9h, quando São Cristóvão e Boca do Rio se enfrentam pela categoria Feminina. Na sequência, às 11h, Catalunha, de Valéria, encara o Grêmio Praia Grande, da Ilha de Maré, pela categoria Livre masculina.



Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), o torneio contará com mais de 1,2 mil atletas distribuídos em 40 equipes.



Os participantes disputarão a competição nas categorias Livre masculina, Sub-15 e Feminina. Os confrontos das demais equipes ainda serão definidos por meio de sorteio, previsto para acontecer nos próximos dias.

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Futebol feminino é novidade na edição de 2026

A principal novidade da Copa Salvador Interbairros neste ano é a inclusão do futebol feminino. Ao todo, 10 equipes disputarão a nova categoria.



A iniciativa acontece em meio à preparação do país para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, competição que será realizada no Brasil e terá Salvador entre as cidades-sede.





Além da ampliação das categorias, a edição de 2026 também contará com um aumento significativo na premiação. Enquanto a competição distribuiu R$ 130 mil em valores financeiros, troféus e medalhas em 2024, o montante destinado aos participantes neste ano será de aproximadamente R$ 200 mil.



Nas categorias Livre masculina e Feminina, serão distribuídos R$ 70 mil para cada disputa. Os campeões receberão R$ 40 mil, os vice-campeões ficarão com R$ 20 mil, enquanto os terceiros colocados receberão R$ 10 mil.



Já a categoria Sub-15 terá R$ 15 mil em premiações. O campeão receberá R$ 10 mil, e o vice ficará com R$ 5 mil.



Competição também busca revelar novos talentos

Além do incentivo ao esporte e da integração entre os bairros de Salvador, a Copa Interbairros também terá como objetivo identificar jovens atletas com potencial para seguir carreira no futebol profissional.



De acordo com Júnior Magalhães, titular da Sempre, a organização da competição está realizando contatos com profissionais especializados na observação de jogadores e com clubes interessados em acompanhar os participantes do torneio.



"A Copa promove a interação social entre as comunidades, porque são times de vários bairros de Salvador. Então, conseguimos criar essa interação entre diferentes regiões da cidade, essa simbiose, e também possibilitar a revelação de talentos. Temos uma novidade também neste ano. Estamos fazendo contatos com olheiros e clubes. Temos pessoas especializadas que vão identificar talentos e encaminhá-los para equipes, a exemplo de Bahia, Jacuipense e Vitória e, quem sabe, para times de outros estados e até nacionais. A ideia é justamente possibilitar a descoberta de novos talentos”, disse.



A competição também prevê incentivos financeiros para os jovens participantes da categoria Sub-15. Os atletas menores de 18 anos que encerrarem o torneio entre os quatro primeiros colocados terão direito à Bolsa Atleta oferecida pela Prefeitura de Salvador.



O benefício será pago durante 12 meses, no valor de R$ 300 mensais, como forma de incentivar a permanência dos jovens no esporte.



“É uma forma de estimular que eles continuem no esporte e tenham uma condição melhor para seguir nessa trajetória e, quem sabe, chegar ao futebol profissional”, completou o secretário.