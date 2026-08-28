Quase um ano depois, clube sem divisão ainda espera R$ 80 milhões da CBF

Quase dez meses depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depositar R$ 80,9 milhões em uma conta judicial como indenização ao Icasa, o clube cearense ainda não conseguiu ter acesso ao valor. A quantia permanece bloqueada pela Justiça enquanto são analisadas e quitadas pendências financeiras relacionadas a processos envolvendo o Verdão.

Em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM 92.5, na última segunda-feira, 24, o presidente do Icasa, Celso Pontes, afirmou que o clube continua aguardando a liberação de parte do dinheiro.

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O valor foi depositado em uma conta judicial porque uma parcela da indenização será utilizada para quitar dívidas trabalhistas e outros processos perdidos pelo Icasa na Justiça. Somente depois do pagamento dessas obrigações o clube poderá ter acesso ao montante restante.

Além disso, o Icasa terá de destinar 30% do valor aos advogados responsáveis pela vitória no processo que originou a indenização, referente aos honorários advocatícios.

"Noção nós temos (do valor que vai sobrar), mas assim, a justiça não tem prazo. A gente tem que aguardar. Vai sobrar, sim (dinheiro para o Icasa), para a gente aplicar, reestruturar o CT do e colocar o time no seu devido lugar", Celso Pontes, presidente do Icasa.



Presidente projeta futuro do Icasa com indenização

Celso Pontes foi eleito neste mês de agosto para mais quatro anos à frente do Icasa. Antes disso, ele cumpria um mandato tampão desde junho de 2025.

O dirigente afirmou que já elaborou um projeto para ser colocado em prática assim que o clube tiver acesso à parcela da indenização que ficará disponível. No entanto, preferiu não revelar uma estimativa do valor que poderá ser recebido, já que a demora na liberação pode alterar a quantia destinada ao Verdão.



"Não está correndo juros (do dinheiro depositado na conta judicial), mas as causas trabalhistas e cíveis estão todas sendo atualizadas. Já era para o Icasa estar com esse valor, a gente tem um projeto montado um projeto pra usar esse dinheiro", Celso Pontes, Presidente do Icasa.

A expectativa da diretoria é utilizar os recursos para promover uma reestruturação no clube, incluindo investimentos no Centro de Treinamento e na montagem de uma equipe capaz de recolocar o Icasa em um patamar competitivo.





Icasa terá Taça Fares Lopes pela frente

Enquanto aguarda a liberação da indenização milionária, o Icasa se prepara para disputar a Taça Fares Lopes, competição do futebol cearense prevista para novembro.

O torneio oferece ao campeão uma vaga na Copa do Brasil da temporada seguinte, o que aumenta a importância da competição para o planejamento do clube.

Para a disputa, a diretoria pretende investir aproximadamente R$ 500 mil. Segundo Celso Pontes, porém, o dinheiro não será retirado da indenização da CBF. O investimento será viabilizado por meio de patrocinadores.