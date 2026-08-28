SAF de clube da Série C chama atenção da Europa e busca investidor

A última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções neste sábado, 29. Com apenas Brusque e Botafogo-PB já garantidos no quadrangular do acesso, outros 12 clubes entram em campo na disputa pelas seis vagas restantes no G-8.

Em meio a equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Paysandu, Santa Cruz, Guarani e Figueirense, o Maringá surge como um dos protagonistas da rodada decisiva. O projeto desenvolvido pelo clube paranaense, inclusive, ultrapassou as fronteiras do país e chamou a atenção da imprensa europeia.



No início de julho, o jornal espanhol As publicou uma reportagem sobre o Maringá Futebol Clube com o título "Um clube regional que busca a elite do Brasil".



O interesse despertado pelo projeto está diretamente ligado ao modelo de gestão adotado pelo clube. Fundado em 2010, o Maringá passou a ser administrado, seis anos depois, por um grupo formado por empresários locais e, posteriormente, esteve entre os primeiros clubes brasileiros a aderirem ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).



Em entrevista à ESPN, João Vitor Mazzer, um dos responsáveis pela condução da SAF do Maringá, explicou que o clube já trabalhava com uma estrutura empresarial antes mesmo da aprovação da Lei da SAF.



"Nosso projeto está completando 10 anos. Um grupo formado por empresários locais se uniu nesse projeto e decidiram tocar o negócio como um clube empresa, mesmo ainda sendo no formato de associação. Quando a lei da SAF foi aprovada, o Maringá acho que foi o sétimo ou oitavo clube a se tornar SAF no Brasil, porque nós estávamos muito preparados, bem organizados", contou.



Segundo o dirigente, a principal diferença do projeto está no fato de o clube não ter recorrido ao modelo de SAF como uma alternativa para solucionar problemas financeiros acumulados ao longo dos anos.



"A diferença é que nós não fomos buscar um investidor para que solucionasse os problemas do passado. Nós temos um projeto com algo nível de profissionalismo, trabalhando com todas as fontes de receita, temos uma categoria de base muito bem estruturada, com vários negócios realizados. Por tudo isso que nós consideramos, sem nenhuma modéstia, um dos melhores projetos para se investir no futebol brasileiro", afirmou.



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Maringá busca investidor para crescer

Mesmo com uma estrutura consolidada, o Maringá entende que chegou o momento de buscar um novo parceiro para impulsionar o próximo estágio do projeto. Em seu segundo ano consecutivo na Série C, o clube tem como principal objetivo alcançar a Série B do Campeonato Brasileiro.



Os resultados recentes reforçam essa evolução. Desde 2022, o time passou a acumular campanhas que permitiram ampliar o calendário e consolidar sua presença no cenário nacional.



"De 2022 para cá foi quando os resultados começaram a aparecer. Tivemos (em 2023) um calendário completo, com Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D. Em 2024 conseguimos nosso maior feito, o acesso à Série C e agora estamos aí no segundo ano seguido com Paranaense, Copa do Brasil e Série C. Nosso grande objetivo é subir para a Série B", disse.



A intenção agora é encontrar um investidor que possa contribuir para a expansão do projeto, especialmente diante do aumento dos custos e da competitividade das divisões superiores do futebol brasileiro.



"A gente imaginava que chegaria um momento que precisaríamos atrair um investidor qualificado, seja internacional, que a nossa preferência, ou aqui do Brasil. O que buscamos hoje não é alguém para pagar nossa dívida, nós buscamos um investidor para a gente vencer o próximo ciclo. Estamos disputando uma vaga na segunda fase da Série C e a briga da Série B para cima é muito mais intensa. Os valores, receitas e despesas, são muito maiores", completou João Vitor Mazzer.



Espelhos no Brasil e na Europa

Na busca por crescimento, o Maringá observa projetos que conseguiram avançar gradualmente no futebol brasileiro. Novorizontino e Mirassol aparecem entre as principais referências, especialmente pela ascensão recente dentro do cenário nacional.

O dirigente também citou o Criciúma como um exemplo observado pelo clube. A ideia, segundo Mazzer, é adaptar características de diferentes projetos à realidade do Maringá.



"O que a gente fez ao longo dos últimos anos foi buscar exemplos. O Mirassol é uma inspiração para a gente hoje, o Novorizontino é uma inspiração para a gente hoje, o Criciúma também é uma inspiração há alguns anos. A gente pega fatias de cada projeto e copia. Eu brinco com as pessoas que nós aqui do Maringá somos bons alunos. A gente olha alguma coisa legal e fazemos dentro da nossa realidade", comentou.

As referências, no entanto, não se limitam ao futebol brasileiro. Na Europa, o Borussia Dortmund também é citado como uma inspiração, principalmente pela relação construída entre o clube e sua cidade.



"Nossas inspirações não são só no Brasil. Por exemplo o Borussia Dortmund, que era uma cidade do interior da Alemanha, não muito populosa, de pouco mais de 500 mil habitantes, e tem uma ocupação do estádio absurda. São coisas que a gente acredita que possa fazer aqui no Maringá", finalizou o dirigente.