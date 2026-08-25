Com R$ 2 bilhões em jogo, 6 SAFs buscam vaga histórica na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro promete muitas emoções na 19ª e última rodada da fase de pontos corridos, que acontece no próximo sábado, 29, a partir das 17h, com dez jogos acontecendo simultaneamente.

Com seis vagas ainda em aberto para a segunda fase, 12 clubes entram em campo ao mesmo tempo com um único objetivo: dar um passo decisivo rumo ao acesso à Segunda Divisão do futebol nacional.

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No meio da luta pela vaga à Série B, um total de seis equipes adotam o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e muitas delas contam com investimentos externos. Curiosamente, o resultado do cálculo do investimento total de todas as SAFs da Série C ultrapassa a marca de R$ 2 bilhões.

Brusque e Botafogo-PB

Foto: Divulgação | Brusque

Os dois clubes que já garantiram suas vagas na próxima etapa são o Brusque e o Botafogo-PB — o líder e o segundo colocado na tabela de classificação, respectivamente. Ambos os times recebem aportes milionários desde o ano passado, quando anunciaram as vendas de suas SAFs.

O Brusque assinou um acordo com o grupo AVS (liderado pelo empresário Rubens Takano Parreira), que envolve um pacote financeiro total de aproximadamente R$ 38 milhões, divididos entre pagamento de dívidas (cerca de R$ 18 milhões) e novos investimentos para o futebol (R$ 20 milhões).

A proposta de criação de SAF do Botafogo-PB foi fixada em R$ 260 milhões por 90% das ações do clube, com previsões que chegam perto de R$ 300 milhões com correções para o período de 15 anos.

Empresário e proprietário da SAF do Alvinegro, Fillipe Félix afirmou que quase R$ 20 milhões já foram investidos no clube desde a criação do novo modelo de gestão, há pouco mais de um ano.

Inter de Limeira e Guarani

Foto: Divulgação

Outros dois clubes ainda estão em processo de mudar o estatuto para clube empresa e negociações com investidores, mas possuem propostas em mãos que prometem uma revolução histórica no segundo escalão do futebol paulista.

No próximo dia 31 de agosto, a Inter de Limeira terá a votação do Conselho Deliberativo para a venda de 80% das ações ao grupo de investidores formado pelos pentacampeões Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, ex-jogadores da Seleção Brasileira.

A oferta prevê um investimento total de R$ 454 milhões ao longo de 10 anos e a meta de colocar a equipe na Série A do Brasileiro em até oito temporadas, além de modernizar a estrutura e fortalecer as divisões de base.

A Inter de Limeira entra em campo na última rodada na quarta colocação da Série C com 29 pontos conquistados, precisando vencer o Caxias-RS para se classificar sem sustos à próxima fase. O Guarani também depende apenas de si para conquistar a vaga, ocupa a sétima posição e tem 27 pontos somados.

O Bugre é outro clube que recebeu uma proposta para criação da SAF. Em negociação com o empresário Roberto Graziano, do Grupo Magnum, a equipe tem em mãos uma oferta que gira em torno de R$ 750 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 1,075 bilhão no total da operação.

Seriam R$ 400 milhões investidos no futebol ao longo de 20 anos e outros R$ 350 milhões destinados ao pagamento das dívidas.

Ferroviária e Figueirense

Foto: Divulgação | Ferroviária

Última concorrente do estado de São Paulo, a Ferroviária aprovou uma proposta que pode chegar a R$ 413,3 milhões dependendo do sucesso esportivo da equipe ao longo dos anos. O aporte inicial mínimo assinado foi de R$ 13,3 milhões, mas o total investido pode variar com os seguintes cenários:

Cenário 1 (10 anos na Série D): R$ 113,3 milhões

Cenário 2 (1 ano na D e 9 anos na Série C): R$ 158,3 milhões

Cenário 3 (1 ano na D, 1 ano na C e 8 anos na Série B): R$ 238,3 milhões

Cenário 4 (1 ano na D, 1 ano na C, 1 ano na B e 7 anos na Série A): R$ 413,3 milhões

A proposta de SAF do Figueirense foi aprovada em junho de 2026 com o Grupo PanSports e prevê um total de aporte que pode R$ 500 milhões ao longo dos anos em projetos estruturais e imobiliários. O acordo envolve a criação de uma praça urbana volta à geração de novas receitas para o clube.

Maringá e Amazonas

O Maringá FC se transformou em empresa/SAF em 2022, mas o clube não possui um valor de venda divulgado publicamente, porque adota um modelo descentralizado com dezenas de pessoas com pequenos acionistas em vez de vender o controle acionário a um único fundo.

O modelo do clube paranaense virou destaque no jornal espanhol AS, um dos principais veículos da Europa, sendo citado como uma das SAFs com maior potencial de crescimento do Brasil.

A SAF do Amazonas FC foi anunciada em agosto de 2025, mas também não envolveu um valor financeiro direto pela compra, mas sim a obrigatoriedade de construir um centro de treinamento estimado em R$ 5 milhões. A fatia do clube envolvida na negociação foi de 45%.

Briga pela classificação na Série C

Com Brusque e Botafogo-PB já garantidos, outros seis times lutam para se manter no G-8, enquanto outras seis equipes ainda flertam com probabilidade de classificação.

Paysandu, Inter de Limeira, Santa Cruz, Ypiranga-RS, Guarani, Ferroviária e Maringá estão entre os oito primeiros colocados e dependem apenas de si, mas Maranhão, Floresta, Amazonas, Figueirense e Caxias entram em campo com chance de conquistarem suas vagas.