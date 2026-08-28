Dibu Martínez troca de clube na Inglaterra por R$ 52 milhões

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Símbolo do tri da Argentina na Copa do Mundo de 2022, o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez vai trocar de clube na Premier League. O argentino vai deixar o Aston Villa rumo ao Chelsea, por 7,5 milhões de libras, cerca de R$ 52 milhões.

A transferência oficial, no entanto, ainda depende da realização de exames médicos antes da assinatura do contrato. Aos 33 anos, o argentino deve assinar por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

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Dibu deixa o Aston Villa após seis anos no clube, período em que se consolidou como um dos principais goleiros da Premier League.

Chegada aumenta pressão sobre Robert Sánchez

A contratação acontece em um momento de questionamentos sobre a posição no Chelsea. Robert Sánchez voltou a ser pressionado após cometer erros na vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, resultado que aumentou a cobrança interna por uma alternativa mais experiente no gol.

Dibu chega justamente com esse perfil. Campeão do mundo com a Argentina, o goleiro tem bagagem em jogos decisivos e vem de atuações de destaque também pela seleção. Na Copa do Mundo de 2026, bateu recorde de defesas em uma final, com 11 intervenções na decisão contra a Espanha.

Dibu pelo Aston Villa - Foto: Reprodução I Instagram

Saída já era esperada no Aston Villa

Martínez já vinha sinalizando o desejo de deixar o Aston Villa nesta janela. O clube inglês, por sua vez, se antecipou à possibilidade de saída e fechou a contratação de Zion Suzuki, goleiro japonês que enfrentou o Brasil na Copa, para a posição.

O goleiro argentino também chegou a ser ligado à Juventus, mas as negociações com o clube italiano não avançaram.