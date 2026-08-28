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MERCADO DA BOLA

Talisca surpreende e deixa clube turco após renovação e brilho na Champions

Meia-atacante formado no Bahia deve trocar o Fenerbahçe por clube árabe

Téo Mazzoni
Por
Talisca deixa Fenerbahçe após renovar e brilhar na Champions
Talisca deixa Fenerbahçe após renovar e brilhar na Champions - Foto: Reprodução / Twitter (@Fenerbahce)

O meia-atacante Anderson Talisca, revelado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, está próximo de deixar o Fenerbahçe, da Turquia. O jogador deve seguir para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, segundo informações do jornalista Yağız Sabuncuoğlu, especialista no mercado de transferências do futebol turco.

A possível transferência acontece poucos meses depois de Talisca renovar seu vínculo com o Fenerbahçe. Em março, o brasileiro assinou uma extensão contratual por mais duas temporadas, ficando ligado ao clube turco até 2028.

A saída também ocorre em um momento de destaque do jogador dentro de campo. Talisca foi um dos principais nomes do Fenerbahçe na campanha que garantiu ao clube o retorno à fase principal da Liga dos Campeões após 18 anos.

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Talisca se destaca na Champions

Na última quarta-feira, 26, o Fenerbahçe venceu o Lyon por 2 a 1, na França, e garantiu a classificação para a fase de liga da Champions League. O time turco avançou com vitória por 3 a 1 no placar agregado.

Talisca teve participação importante na campanha e soma quatro gols na etapa classificatória da competição nesta temporada. O brasileiro aparece na vice-liderança da artilharia, atrás apenas do sérvio Veljko Simić, do Sabah, do Azerbaijão, que marcou seis vezes.

O Fenerbahçe não disputava a fase principal da Liga dos Campeões desde a temporada 2008/09. Para chegar novamente à elite do futebol europeu, a equipe turca também precisou superar o Sturm Graz, da Áustria, e o Górnik Zabrze, da Polônia.

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Números de Talisca pelo Fenerbahçe

Na atual temporada, Talisca disputou sete partidas e marcou cinco gols. O meia-atacante também chega ao novo desafio após registrar números expressivos na temporada passada.

Em 45 jogos pelo Fenerbahçe, o brasileiro balançou as redes 27 vezes e ainda contribuiu com cinco assistências, alcançando os melhores números de sua carreira.

Revelado pelo Bahia, Talisca construiu grande parte da carreira no futebol internacional e passou por clubes como Benfica, de Portugal, Besiktas, da Turquia, Guangzhou Evergrande, da China, e Al-Nassr, da Árabia Saudita, antes de chegar ao Fenerbahçe.

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