Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Talisca brilha e classifica clube à Champions League após 18 anos

Equipe garante vaga na fase de liga com protagonismo do meia-atacante

Lucas Vilas Boas
Por
Anderson Talisca
Anderson Talisca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A fase de pontos corridos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27 terá a participação de um velho conhecido da torcida do Bahia: o meia-atacante Anderson Talisca, com a camisa do Fenerbahçe. O clube turco venceu o Lyon por 2 a 1, na França, e conquistou a vaga histórica na competição depois de 18 anos.

O Fenerbahçe havia disputado a fase principal da Champions pela última vez na temporada 2008/09 — jejum que se encerrou graças ao protagonismo de Talisca. Natural de Salvador, o jogador marcou quatro gols na etapa classificatória e ocupa a vice-liderança na artilharia do torneio, apenas atrás do sérvio Veljko Simić, do Sabah, do Azerbeijão, com seis gols marcados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o Lyon, a equipe turca encerra uma trajetória de sucesso na fase classificatória da Liga dos Campeões. O time também passou pelo Sturm Graz, da Áustria, e o Górnik Zabrze, da Polônia, até chegar à fase de liga da competição.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Anderson Talisca diz que a fase do Bahia no Brasileirão é "delicada"
Anderson Talisca diz que a fase do Bahia no Brasileirão é "delicada" imagem

CHAMPIONS LEAGUE

Revelado pelo Bahia, Talisca brilha na Champions e bate recorde
Revelado pelo Bahia, Talisca brilha na Champions e bate recorde imagem

LIGA DOS CAMPEÕES

Ex-Bahia, Talisca marca pelo 3º jogo seguido na Champions League
Ex-Bahia, Talisca marca pelo 3º jogo seguido na Champions League imagem

Protagonismo de ex-Bahia

Anderson Talisca havia marcado todos os gols do Fenerbahçe no torneio até o embate contra os franceses, que ficou marcado pela estrela de outras peças do elenco turco. O plantel é composto por nomes conhecidos do futebol mundial, como Ederson, Greenwood, Kanté, Guendouzi, Semedo, Skriniar, Aké e Romelu Lukaku.

Revelado pela divisão de base do Bahia, Talisca tem sete jogos na temporada, com cinco gols marcados. Na época passada, o meio-campista obteve os melhores números de sua carreira, com 27 gols marcados e cinco assistências em 45 partidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Anderson Talisca champions league

Relacionadas

Mais lidas