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Talisca brilha e classifica clube à Champions League após 18 anos
Equipe garante vaga na fase de liga com protagonismo do meia-atacante
A fase de pontos corridos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27 terá a participação de um velho conhecido da torcida do Bahia: o meia-atacante Anderson Talisca, com a camisa do Fenerbahçe. O clube turco venceu o Lyon por 2 a 1, na França, e conquistou a vaga histórica na competição depois de 18 anos.
O Fenerbahçe havia disputado a fase principal da Champions pela última vez na temporada 2008/09 — jejum que se encerrou graças ao protagonismo de Talisca. Natural de Salvador, o jogador marcou quatro gols na etapa classificatória e ocupa a vice-liderança na artilharia do torneio, apenas atrás do sérvio Veljko Simić, do Sabah, do Azerbeijão, com seis gols marcados.
Com a vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o Lyon, a equipe turca encerra uma trajetória de sucesso na fase classificatória da Liga dos Campeões. O time também passou pelo Sturm Graz, da Áustria, e o Górnik Zabrze, da Polônia, até chegar à fase de liga da competição.
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Protagonismo de ex-Bahia
Anderson Talisca havia marcado todos os gols do Fenerbahçe no torneio até o embate contra os franceses, que ficou marcado pela estrela de outras peças do elenco turco. O plantel é composto por nomes conhecidos do futebol mundial, como Ederson, Greenwood, Kanté, Guendouzi, Semedo, Skriniar, Aké e Romelu Lukaku.
Revelado pela divisão de base do Bahia, Talisca tem sete jogos na temporada, com cinco gols marcados. Na época passada, o meio-campista obteve os melhores números de sua carreira, com 27 gols marcados e cinco assistências em 45 partidas.