Clube da Série A amplia estádio histórico com reforma de R$ 6 milhões

O Mirassol deu mais um passo na modernização do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O clube inaugurou uma nova estrutura após um investimento de R$ 6 milhões, ampliando o espaço destinado a torcedores, patrocinadores e convidados.

A novidade foi apresentada em um momento especial para o clube: o jogo contra a LDU, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, marcou a estreia do novo complexo de camarotes.

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O confronto de ida terminou empatado em 1 a 1, e a classificação acabou decidida somente nos pênaltis na partida de volta, com o clube equatoriano levando a melhor no seu país natal. O duelo em Quito, no Equador, terminou com um empate sem gols

A estrutura conta com três pavimentos e um rooftop, com diferentes opções de experiências para o público. Em dias de jogos, o espaço pode receber até 400 pessoas, enquanto a capacidade chega a 500 em eventos realizados fora das partidas.

Novo camarote ocupa três andares

Estádio José Maria de Campos Maia - Foto: Divulgação

O primeiro pavimento funciona como uma área de hospitalidade aberta à compra de ingressos individuais. Além de espaços para acompanhar os jogos, o local reúne diferentes serviços e possui uma loja da fornecedora de material esportivo do Mirassol.

O segundo andar tem foco maior no público corporativo. A área foi dividida em boxes com 18 mesas, comercializados em pacotes de 12 lugares. Segundo o clube, aproximadamente 60% dos espaços já foram vendidos.

Já o terceiro pavimento oferece uma experiência mais exclusiva, com open bar, open food, telões e assentos produzidos com corda náutica. Os usuários também podem circular por toda a estrutura e acessar as áreas do estádio para assistir à partida.

Experiência tem custo de R$ 300

O ingresso para utilizar a nova área custa R$ 300. No dia da inauguração, a estrutura começou a receber o público às 17h, duas horas antes do início do confronto.

A operação do espaço ficará sob responsabilidade da Soccer Hospitality, empresa ligada a Léo Rizzo. A companhia administra mais de dez estruturas semelhantes em estádios brasileiros, incluindo espaços na Neo Química Arena e no Morumbis.

Maião já recebeu outras obras recentes

A ampliação dos espaços de hospitalidade é mais uma etapa da evolução do estádio do Mirassol. O José Maria de Campos Maia foi inaugurado em 1983 e passou por sua primeira grande ampliação em 2007, quando sua capacidade ultrapassou os 15 mil lugares.

A chegada do Mirassol à Série A do Campeonato Brasileiro também provocou uma nova onda de investimentos na estrutura.

Em 2025, o clube destinou cerca de R$ 8 milhões para uma ampla modernização do estádio. O projeto incluiu mudanças na fachada, instalação de reconhecimento facial nos acessos, substituição dos alambrados por barreiras de vidro, reformas nos banheiros, vestiários e camarotes, além da renovação da iluminação do campo.