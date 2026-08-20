Gigante da Série A inicia obras para ampliar estádio histórico; veja projeto

A Vila Belmiro estará de cara nova e com gente nova muito em breve - o Santos já iniciou uma nova fase das obras de revitalização do estádio, prevendo mudanças no setor Cosmo Damião, atrás de um dos gols, com retirada das escadas de acesso e rebaixamento da arquibancada até o nível do gramado.

A intervenção deve ser concluída em aproximadamente 60 dias e tem como principal objetivo aproximar os torcedores do campo, além de ampliar a capacidade do setor. Com a eliminação da área de circulação localizada atrás do gol, o espaço deve passar de 3.200 para cerca de 5 mil pessoas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto também inclui a construção de novos acessos e a reforma dos banheiros do setor.

Mudança em área das organizadas

O setor Cosmo Damião é justamente uma das áreas onde ficam as principais torcidas organizadas do Santos. O clube já havia feito uma alteração na mesma arquibancada, com a divisão dos degraus para criar novos espaços e aumentar a quantidade de torcedores no local.

Agora, a nova fase da obra aprofunda essa mudança, rebaixando a arquibancada e reorganizando a circulação do setor para transformar a experiência do torcedor e aumentar a pressão da Vila Belmiro nos jogos do Santos.

Revitalização da Vila Belmiro

As obras fazem parte de um projeto mais amplo de revitalização do estádio, que começou pelo setor visitante. Na área, 300 cadeiras foram retiradas, e os degraus foram duplicados, com 45 centímetros. Com a nova configuração, a capacidade do espaço subiu para 1.400 lugares.

Outra mudança prevista envolve a arquibancada lateral localizada no lado oposto às cadeiras cativas, onde o plano é retirar as cadeiras e prolongar o setor em direção ao campo.

O projeto também prevê novos camarotes e um bar na área do Salão de Mármore, além da construção de uma nova loja e de um novo memorial.

1 de 4 Projeto da Vila Belmiro | Foto: Reprodução I Santos FC

2 de 4 Projeto da Vila Belmiro | Foto: Reprodução I Santos FC

3 de 4 Projeto da Vila Belmiro | Foto: Reprodução I Santos FC

4 de 4 Projeto da Vila Belmiro | Foto: Reprodução I Santos FC

Mas não ia ter estádio novo?

O Santos, no entanto, vinha tendo conversas sobre a construção de um novo estádio - que não evoluíram. As tratativas entre Santos e WTorre continuam paralisadas após anos de conversas.

A construtora interrompeu o processo, e ainda não há previsão para retomada. Em abril, o documento que formalizaria o acordo chegou a ficar pronto para assinatura. A WTorre, porém, pediu a suspensão das tratativas até resolver sua situação com o BTG Pactual.

O banco de investimentos possui controle sobre algumas operações da construtora. Entre elas estava a negociação dos naming rights do estádio do Palmeiras com o Nubank, operação que já foi concluída.

Sem prazo para retomar o projeto da nova arena, o Santos segue com obras na Vila Belmiro, priorizando o aumento da capacidade do estádio e a modernização de diferentes setores da casa santista.