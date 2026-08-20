MAIS PÚBLICO!
Gigante da Série A inicia obras para ampliar estádio histórico; veja projeto
O estádio será revitalizado e aumentará sua capacidade atrás de um dos gols
A Vila Belmiro estará de cara nova e com gente nova muito em breve - o Santos já iniciou uma nova fase das obras de revitalização do estádio, prevendo mudanças no setor Cosmo Damião, atrás de um dos gols, com retirada das escadas de acesso e rebaixamento da arquibancada até o nível do gramado.
A intervenção deve ser concluída em aproximadamente 60 dias e tem como principal objetivo aproximar os torcedores do campo, além de ampliar a capacidade do setor. Com a eliminação da área de circulação localizada atrás do gol, o espaço deve passar de 3.200 para cerca de 5 mil pessoas.
O projeto também inclui a construção de novos acessos e a reforma dos banheiros do setor.
Mudança em área das organizadas
O setor Cosmo Damião é justamente uma das áreas onde ficam as principais torcidas organizadas do Santos. O clube já havia feito uma alteração na mesma arquibancada, com a divisão dos degraus para criar novos espaços e aumentar a quantidade de torcedores no local.
Agora, a nova fase da obra aprofunda essa mudança, rebaixando a arquibancada e reorganizando a circulação do setor para transformar a experiência do torcedor e aumentar a pressão da Vila Belmiro nos jogos do Santos.
Leia Também:
Revitalização da Vila Belmiro
As obras fazem parte de um projeto mais amplo de revitalização do estádio, que começou pelo setor visitante. Na área, 300 cadeiras foram retiradas, e os degraus foram duplicados, com 45 centímetros. Com a nova configuração, a capacidade do espaço subiu para 1.400 lugares.
Outra mudança prevista envolve a arquibancada lateral localizada no lado oposto às cadeiras cativas, onde o plano é retirar as cadeiras e prolongar o setor em direção ao campo.
O projeto também prevê novos camarotes e um bar na área do Salão de Mármore, além da construção de uma nova loja e de um novo memorial.
Projeto da Vila Belmiro | Projeto da Vila Belmiro | Projeto da Vila Belmiro | Projeto da Vila Belmiro |
Mas não ia ter estádio novo?
O Santos, no entanto, vinha tendo conversas sobre a construção de um novo estádio - que não evoluíram. As tratativas entre Santos e WTorre continuam paralisadas após anos de conversas.
A construtora interrompeu o processo, e ainda não há previsão para retomada. Em abril, o documento que formalizaria o acordo chegou a ficar pronto para assinatura. A WTorre, porém, pediu a suspensão das tratativas até resolver sua situação com o BTG Pactual.
O banco de investimentos possui controle sobre algumas operações da construtora. Entre elas estava a negociação dos naming rights do estádio do Palmeiras com o Nubank, operação que já foi concluída.
Sem prazo para retomar o projeto da nova arena, o Santos segue com obras na Vila Belmiro, priorizando o aumento da capacidade do estádio e a modernização de diferentes setores da casa santista.