Caminho definido! Veja onde a Seleção Brasileira vai jogar na Copa

A Copa do Mundo está cada vez mais perto de chegar ao Brasil, e as donas da casa já sabem que caminho farão. A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 20, o calendário da Copa Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho do ano que vem, e confirmou que a Amarelinha atuará no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília na fase de grupos.



Como país-sede, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A. A estreia será no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho, na partida de abertura do Mundial. Depois, a Seleção jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho, e fechará a fase de grupos na Arena Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.



A partida de abertura marcará também o retorno da Seleção Feminina ao Maracanã depois de uma década. A última vez foi em 16 de agosto de 2016, na semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio, quando o Brasil empatou com a Suécia por 0 a 0 no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis.

Caminho do Brasil no mata-mata

A divulgação do calendário também definiu os possíveis caminhos da Seleção Brasileira caso avance às oitavas de final. Se terminar a primeira fase na liderança do Grupo A, o Brasil jogará em Fortaleza, no dia 10 de julho. Caso fique em segundo lugar, a equipe irá para Belo Horizonte, onde disputará as oitavas em 11 de julho.

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Ao todo, a Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 64 partidas, e o torneio será disputado em oito capitais brasileiras, incluindo Salvador.

Maracanã volta a receber a Seleção Feminina

A estreia no Maracanã terá, como toda partida que acontece por lá, um peso histórico para o futebol feminino brasileiro. Além da semifinal olímpica de 2016 contra a Suécia, o estádio também recebeu uma das partidas mais marcantes da história da modalidade no país, a final dos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Na ocasião, em 26 de julho de 2007, o Brasil goleou os Estados Unidos por 5 a 0 e conquistou o título diante de 67.788 torcedores. Nove anos depois, a semifinal olímpica contra a Suécia bateu esse recorde, com 70.454 espectadores, maior público registrado em uma partida de futebol feminino no Brasil.

Maracanã - Foto: Reprodução I Instagram

Bom retrospecto em São Paulo

A segunda partida da Seleção será na Neo Química Arena, em São Paulo, estádio que tem um histórico recente positivo com a equipe feminina.

Nos últimos dez anos, o Brasil jogou sete vezes na arena, com seis vitórias e apenas uma derrota. O compromisso mais recente foi em junho de 2026, em amistoso contra os Estados Unidos, quando a Seleção venceu de virada por 2 a 1.

Antes disso, venceu o Japão por 3 a 1 e 4 a 3, o Canadá por 2 a 1, o Equador e o México por 6 a 0, sem perder no Maracanã desde que foi derrotado pelo Canadá por 2 a 1 na disputa pelo bronze das Olimpíadas de 2016.

Neo Química Arena - Foto: Reprodução I Instagram

Mané Garrincha é palco sem derrotas

O Brasil encerrará a fase de grupos na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Desde a reinauguração do estádio para a Copa do Mundo masculina de 2014, a Seleção Feminina atuou nove vezes na capital federal e nunca perdeu, contabilizando sete vitórias e dois empates.

Brasília também recebeu o Torneio Internacional em 2013, com Brasil, Chile, Escócia e Canadá, e voltou a sediar a competição no ano seguinte, quando a Seleção conquistou novamente o título, desta vez em torneio com Argentina, China e Estados Unidos.

O jogo mais recente da equipe no Mané Garrincha foi o amistoso contra o Chile, na véspera da Copa do Mundo de 2023. O Brasil venceu por 4 a 0.

Estádio Mané Garrincha - Foto: Reprodução I X

Fifa destaca paixão brasileira

Antes do anúncio do calendário, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou a expectativa pela realização do Mundial no Brasil: "Mal podemos esperar para entregar a Copa do Mundo 2027, juntar as melhores jogadoras do mundo com técnicos, fãs e comunidades".

Jill Ellis, diretora de Futebol da Fifa e bicampeã mundial como técnica, também exaltou a atmosfera esperada para o torneio.

"Estive no Brasil vivenciando os fãs brasileiros e a América do Sul, o barulho de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, então será incrível. Tenho certeza que vão subir o padrão", disse.

Gianni Infantino - Foto: FIFA

Diretora Executiva de Legado e Relações Institucionais da Copa do Mundo Fifa 2027 e gerente de Competições Femininas na CBF, Aline Pellegrino classificou o torneio como um marco para a modalidade.

"Espero que essa Copa seja um divisor de águas para o futebol feminino em toda a América do Sul. Não temos dúvida de que essa Copa será épica", completou.

Jogos do Brasil na fase de grupos

24 de junho: Brasil x adversário a definir - Maracanã, Rio de Janeiro

29 de junho: Brasil x adversário a definir - Neo Química Arena, São Paulo

4 de julho: Brasil x adversário a definir - Arena Mané Garrincha, Brasília

Possíveis oitavas de final