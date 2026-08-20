Flamengo e Palmeiras sofrem, vencem e seguem vivos na Libertadores

Flamengo e Palmeiras confirmaram, nesta quarta-feira, 19, suas classificações para as quartas de final da Copa Libertadores 2026. Enquanto o Rubro-Negro superou o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã, o Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, em Assunção, e também garantiu presença na próxima fase do torneio continental.





Flamengo conta com Pedro e avança no Maracanã

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo fez valer o mando de campo e construiu a vitória sobre o Cruzeiro após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.



Giorgian de Arrascaeta abriu o placar aos 35 minutos, enquanto Samuel Lino marcou o segundo gol rubro-negro aos 62. Nos dois lances, o centroavante Pedro foi o responsável pelas assistências.



O Cruzeiro chegou a igualar o confronto no início da segunda etapa, aos 51 minutos, com um belo chute de fora da área do argentino Lucas Romero. No entanto, o Flamengo voltou a assumir a vantagem pouco depois e confirmou a classificação.



"Esta vitória e esta classificação nos dão muito moral para o que vem pela frente", comemorou Lino, autor de um gol que justificou a aposta feita pelo Flamengo ao contratá-lo no ano passado, vindo do Atlético de Madrid.





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Próximo adversário do Flamengo ainda será definido

Em busca do quinto título da Libertadores, o Flamengo terá pela frente nas quartas de final o vencedor do confronto entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. A equipe equatoriana largou em vantagem ao vencer o primeiro duelo por 1 a 0, em Ibagué, em partida adiada após o terremoto devastador ocorrido na Colômbia na semana anterior. A definição da vaga acontece na próxima terça-feira, em Quito.



Gustavo Gómez decide e garante vaga do Palmeiras

Já o Palmeiras precisou superar um cenário complicado para sair de Assunção com a classificação. Diante de cerca de 45 mil torcedores na Nueva Olla Monumental, o time brasileiro derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0, com gol decisivo do capitão Gustavo Gómez.



O defensor paraguaio marcou aos 41 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita. Jhon Arias colocou a bola na medida para Gómez, que subiu para acertar uma cabeçada precisa e vencer o goleiro argentino Manuel Roffo.





Cerro Porteño pressiona, mas Palmeiras resiste

Apesar da vitória, o Palmeiras enfrentou dificuldades diante de um Cerro Porteño que tomou a iniciativa da partida e criou oportunidades importantes. Logo aos dois minutos, Ignacio Aliseda arriscou um chute cruzado pela direita, mas Pablo Vegetti não conseguiu aproveitar.

Aos 20 minutos, o lateral Iván Ramírez também teve uma grande chance, mas finalizou por cima do gol defendido por Carlos Miguel. Durante boa parte do confronto, uma forte chuva caiu sobre Assunção e dificultou ainda mais a construção das jogadas.

O gramado pesado acabou favorecendo o Palmeiras, que encontrou na bola parada a solução para definir o confronto e assegurar a classificação às quartas de final.

"Vamos jogo a jogo. O objetivo era nos classificarmos hoje. O Palmeiras tem um elenco muito forte, com fome de glória. Esse é o caminho: jogar cada partida como hoje. Se não for na técnica, tem que ser na garra", analisou o defensor paraguaio do Palmeiras.