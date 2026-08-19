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LUTO NO ESPORTE

Jóquei morre após cair de cavalo durante corrida no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu no domingo, 16, e atleta morreu nesta quarta-feira, 19

Andrêzza Moura
Por
Leandro era tricampeão da estatística de jóqueis
Leandro era tricampeão da estatística de jóqueis - Foto: Reprodução Redes Sociais

O jóquei Leandro Henrique, de 27 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 19, após passar dois dias internado após sofrer um grave acidente, no domingo, 16, durante uma corrida no Hipódromo da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O atleta caiu durante o segundo páreo, quando o cavalo que montava saiu da pista e pulou os cavaletes. Com o impacto, Leandro sofreu uma fratura exposta na região do quadril e traumatismo craniano.

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Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia. Depois, foi transferido para uma unidade particular, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada pelo Jockey Club Brasileiro. Tricampeão da estatística de jóqueis, Leandro deixa a esposa, a também jóquei Victória Mota, e uma filha de apenas 1 ano.

Nas redes sociais, Victória se despediu do marido e relembrou o início da trajetória dos dois no esporte. Ela também afirmou que buscará forças para cuidar da filha.

"É inacreditável o que está acontecendo, não sei de onde vou tirar forças, só sei que preciso estar firme para nossa menina, te amo além da vida para todo sempre", disse ela em um trecho da mensagem.

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A morte de Leandro acontece menos de um ano após outro acidente fatal no Hipódromo da Gávea. Em dezembro de 2025, o aprendiz Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, morreu após cair do cavalo durante uma competição.

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Acidente . cavalo

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