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FUTEBOL

Ex-Vitória decide jogo e tira time da zona de rebaixamento da Série B

Jogador saiu do banco para marcar gol da virada nos acréscimos

Gustavo Nascimento
Por
Léo Gamalho, o primeiro da fila, foi o artilheiro do Vitória em 2023
Léo Gamalho, o primeiro da fila, foi o artilheiro do Vitória em 2023 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Campeão da Série B pelo Esporte Clube Vitória em 2023, o atacante Léo Gamalho foi decisivo na noite desta quarta-feira, 19, ao sair do banco e fazer o gol da vitória do Avaí por 2 a 1 sobre o Sport, em partida válida pela 23ª da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe catarinense chega a 26 pontos e sai da zona de rebaixamento.

O jogador de 40 anos precisou de apenas dois minutos em campo para balançar as redes e virar o jogo para a equipe da equipe catarinense, sendo esse o seu primeiro gol na temporada. Ao todo, são oito partidas com a camisa do Avaí em 2026, todas pela Série B.

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Antes de se juntar ao Avaí, Léo Gamalho disputou o Campeonato Paulista deste ano com a camisa do Botafogo-SP, mas não conseguiu marcar nenhum gol.

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Além do camisa 9, outro ex-jogador do Vitória que está no Avaí é o zagueiro Reynaldo, que teve uma rápida passagem pelo Leão da Barra em 2024. Do lado do Sport, a lista é maior: o volante Willian Oliveira e o goleiro Thiago Couto foram titulares, enquanto os laterais Claudinho e Edson Lucas saíram do banco de reservas no decorrer da partida.

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Tags

avaí Futebol leo gamalho série b vitória

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