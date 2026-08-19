Ex-Vitória decide jogo e tira time da zona de rebaixamento da Série B

Campeão da Série B pelo Esporte Clube Vitória em 2023, o atacante Léo Gamalho foi decisivo na noite desta quarta-feira, 19, ao sair do banco e fazer o gol da vitória do Avaí por 2 a 1 sobre o Sport, em partida válida pela 23ª da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe catarinense chega a 26 pontos e sai da zona de rebaixamento.

O jogador de 40 anos precisou de apenas dois minutos em campo para balançar as redes e virar o jogo para a equipe da equipe catarinense, sendo esse o seu primeiro gol na temporada. Ao todo, são oito partidas com a camisa do Avaí em 2026, todas pela Série B.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Avaí 2x1 Sport



⚽️ Léo Gamalho



🏆 Série B | 23ª rodada pic.twitter.com/lSh9hzesqq — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2026

Antes de se juntar ao Avaí, Léo Gamalho disputou o Campeonato Paulista deste ano com a camisa do Botafogo-SP, mas não conseguiu marcar nenhum gol.

Além do camisa 9, outro ex-jogador do Vitória que está no Avaí é o zagueiro Reynaldo, que teve uma rápida passagem pelo Leão da Barra em 2024. Do lado do Sport, a lista é maior: o volante Willian Oliveira e o goleiro Thiago Couto foram titulares, enquanto os laterais Claudinho e Edson Lucas saíram do banco de reservas no decorrer da partida.