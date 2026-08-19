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E.C.VITÓRIA

Meia evolui em tratamento, mas corre contra o tempo para jogar no BaVi

Vitória recebe o Bahia no próximo domingo, 23

João Grassi
Por
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desfalque no último jogo do Esporte Clube Vitória, o volante Caíque Gonçalves progrediu no seu tratamento e vive expectativa de ficar à disposição para o BaVi. A informação foi publicada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo portal A TARDE.

Caíque sofreu um trauma no joelho durante a partida contra o Flamengo e, por causa do problema, ficou de fora do elenco rubro-negro na vitória de 1 a 0 o Botafogo. No entanto, o meio-campista de 30 anos já iniciou a transição física.

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Apesar de ter iniciado o processo de transição, o camisa 95 ainda é duvida para o duelo com o Bahia. Segundo o Vitória, ainda será necessário aguardar sua evolução durante a semana para retornar aos treinos com o restante do grupo.

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Vitória x Bahia

O Vitória recebe o Bahia no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora ainda não esteja descartado do clássico, Caíque corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Jair Ventura.

Caíque Gonçalves em treino do Vitória
Caíque Gonçalves em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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