Meia evolui em tratamento, mas corre contra o tempo para jogar no BaVi

Siga o A TARDE no Google

Desfalque no último jogo do Esporte Clube Vitória, o volante Caíque Gonçalves progrediu no seu tratamento e vive expectativa de ficar à disposição para o BaVi. A informação foi publicada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo portal A TARDE.

Caíque sofreu um trauma no joelho durante a partida contra o Flamengo e, por causa do problema, ficou de fora do elenco rubro-negro na vitória de 1 a 0 o Botafogo. No entanto, o meio-campista de 30 anos já iniciou a transição física.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ter iniciado o processo de transição, o camisa 95 ainda é duvida para o duelo com o Bahia. Segundo o Vitória, ainda será necessário aguardar sua evolução durante a semana para retornar aos treinos com o restante do grupo.

Vitória x Bahia

O Vitória recebe o Bahia no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora ainda não esteja descartado do clássico, Caíque corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Jair Ventura.