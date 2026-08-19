E.C.VITÓRIA
Meia evolui em tratamento, mas corre contra o tempo para jogar no BaVi
Vitória recebe o Bahia no próximo domingo, 23
Desfalque no último jogo do Esporte Clube Vitória, o volante Caíque Gonçalves progrediu no seu tratamento e vive expectativa de ficar à disposição para o BaVi. A informação foi publicada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo portal A TARDE.
Caíque sofreu um trauma no joelho durante a partida contra o Flamengo e, por causa do problema, ficou de fora do elenco rubro-negro na vitória de 1 a 0 o Botafogo. No entanto, o meio-campista de 30 anos já iniciou a transição física.
Apesar de ter iniciado o processo de transição, o camisa 95 ainda é duvida para o duelo com o Bahia. Segundo o Vitória, ainda será necessário aguardar sua evolução durante a semana para retornar aos treinos com o restante do grupo.
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Vitória x Bahia
O Vitória recebe o Bahia no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora ainda não esteja descartado do clássico, Caíque corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Jair Ventura.