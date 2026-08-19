Torcida do Vitória terá facilidade para estacionar veículos no BaVi

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Quem pretende ir com veículo próprio para acompanhar o clássico entre Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia terá uma facilidade a mais neste domingo, 23. Os estacionamentos do Barradão serão liberados com boa antecedência em relação à abertura dos portões para evitar concentração de veículos e facilitar o acesso ao estádio.

O espaço principal poderá ser utilizado a partir das 9h, enquanto o novo estacionamento estará disponível desde as 10h. Os portões do Estádio Manoel Barradas serão abertos às 13h, três horas antes do início do BaVi.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A antecipação da abertura dos estacionamentos faz parte da organização para receber o público e busca melhorar o fluxo de veículos nas proximidades do estádio durante a chegada dos torcedores.

Vale lembrar que o local é ponto tradicional de encontros pré-jogo, onde rubro-negros costumam realizar confraternizações.

Vitória x Bahia

Vitória e Bahia duelam pelo clássico BaVi às 16h do domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.