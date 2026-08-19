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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

FESTA MAIS CEDO!

Torcida do Vitória terá facilidade para estacionar veículos no BaVi

Local é ponto tradicional de encontros pré-jogo

João Grassi
Por
Estacionamento do Barradão
Estacionamento do Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

Quem pretende ir com veículo próprio para acompanhar o clássico entre Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia terá uma facilidade a mais neste domingo, 23. Os estacionamentos do Barradão serão liberados com boa antecedência em relação à abertura dos portões para evitar concentração de veículos e facilitar o acesso ao estádio.

O espaço principal poderá ser utilizado a partir das 9h, enquanto o novo estacionamento estará disponível desde as 10h. Os portões do Estádio Manoel Barradas serão abertos às 13h, três horas antes do início do BaVi.

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A antecipação da abertura dos estacionamentos faz parte da organização para receber o público e busca melhorar o fluxo de veículos nas proximidades do estádio durante a chegada dos torcedores.

Vale lembrar que o local é ponto tradicional de encontros pré-jogo, onde rubro-negros costumam realizar confraternizações.

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Vitória x Bahia

Vitória e Bahia duelam pelo clássico BaVi às 16h do domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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esporte clube vitória

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