FESTA MAIS CEDO!
Torcida do Vitória terá facilidade para estacionar veículos no BaVi
Local é ponto tradicional de encontros pré-jogo
Quem pretende ir com veículo próprio para acompanhar o clássico entre Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia terá uma facilidade a mais neste domingo, 23. Os estacionamentos do Barradão serão liberados com boa antecedência em relação à abertura dos portões para evitar concentração de veículos e facilitar o acesso ao estádio.
O espaço principal poderá ser utilizado a partir das 9h, enquanto o novo estacionamento estará disponível desde as 10h. Os portões do Estádio Manoel Barradas serão abertos às 13h, três horas antes do início do BaVi.
A antecipação da abertura dos estacionamentos faz parte da organização para receber o público e busca melhorar o fluxo de veículos nas proximidades do estádio durante a chegada dos torcedores.
Vale lembrar que o local é ponto tradicional de encontros pré-jogo, onde rubro-negros costumam realizar confraternizações.
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Vitória x Bahia
Vitória e Bahia duelam pelo clássico BaVi às 16h do domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.