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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

INACREDITÁVEL!

Jogador que deixou o Vitória em 2026 perde gol bizarro na Série B; assista

Chance desperdiçada poderia ter mudado rumo da partida

João Grassi
Por
| Atualizada em
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Renzo López foi protagonista de um lance que poderia ter mudado o rumo da partida entre Náutico e Ceará. O atacante uruguaio teve uma grande oportunidade para marcar, mas não conseguiu balançar as redes na derrota por 1 a 0, nesta quarta-feira, 19, no Estádio dos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Ceará pressionava em busca do empate quando Sávio cobrou uma falta. Após um desvio, a bola ficou com Lucca, que levantou para a área. Renzo apareceu para finalizar de cabeça, mas acabou acertando o defensor do Náutico, mesmo com o goleiro cearense já fora do lance.

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Com o resultado, o Vozão segue pressionado na Série B. O Náutico garantiu a vitória por 1 a 0 com gol de Léo Índio. O time cearense ocupa a 16ª colocação da Segundona, com 25 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

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Assista abaixo o gol perdido

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Renzo López

Contratado pelo Ceará depois de deixar o Vitória, Renzo López disputou 30 partidas pelo clube baiano e marcou dois gols. Ele chegou ao Barradão em julho de 2025 e ficou até junho desse ano, em passagem sem destaque.

Renzo López
Renzo López - Foto: Felipe Santos | Ceará SC

Apesar de não ter brilhado com a camisa rubro-negra, o centroavante uruguaio fez parte do elenco campeão do nordeste em 2026, tendo até balançado a rede em uma oportunidade durante a campanha.

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esporte clube vitória

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