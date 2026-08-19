Ex-jogador do Atlético de Madrid pede rescisão de clube brasileiro

O atacante uruguaio Nico Schiappacasse, de 27 anos, pediu a rescisão do seu contrato com o Amazonas alegando problemas financeiros, isso porque o clube amazonense deve quase cinco meses de salários atrasados ao atleta. A decisão foi comunicada pelo staff do do jogador nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais.

“Informamos que Nicolás Schiappacasse encontra-se, a partir de hoje, na condição de jogador livre, após ter apresentado a rescisão de seu vínculo contratual com o Amazonas FC por justa causa, devido ao descumprimento do clube no pagamento de salários pendentes”, informou a agência do uruguaio, em nota.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador não participou de nenhum dos treinos do Amazonas nesta semana, além de ter enviado um documento, assinado por ele mesmo, para o email do clube, com o pedido para ter o contrato rescindido e ir em busca de outra equipe. A informação foi publicada pela jornalista Larissa Balieiro.

O caso de Nico não é o primeiro de um atleta do Amazonas pedir para rescindir o contrato por conta de salários atrasados. Além dele, Gabriel Cipriano, Léo Coelho, Fabiano e Jimenez também rescindiram o contrato por meios judiciais.

De sucessor de Suárez a artilheiro no Brasil

Nico Schiappacasse surgiu como grande promessa uruguaia em 2016 e chegou ao Atlético de Madrid naquele ano, chegando a ser considerado o sucessor de Luis Suárez.

No entanto, Schiappacasse não conseguiu atender às expectativas que se tinham sobre ele e acumulou empréstimos ao Parma, ao Famalicão e à Sassuolo antes de voltar ao futebol uruguaio, em 2021. Neste ano, ele viveu sua primeira experiência no futebol brasileiro ao ser contratado pelo Amazonas.

Ao todo, ele atuou em 17 jogos e marcou oito gols. Desses, sete foram feitos na Série C do brasileiro, competição na qual ele é o artilheiro. A última aparição dele com a camisa do Amazonas aconteceu no no último sábado, 15, no empate em 0 a 0 com o Botafogo-PB, pela rodada 17 do torneio.

Nico Schiappacasse é o atual artilheiro da Série C - Foto: João Normando | Amazonas FC

Jogador polêmico

A primeira grande polêmica de Schiappacasse aconteceu em 2017, quando ele se envolveu em uma briga no vestiário com jogadores do Brasil no Sul-Americano Sub-20 daquele ano, chegando a atuar com um olho roxo durante a competição.

Cinco anos depois, em 2022, o uruguaio foi condenado e cumpriu seis meses de prisão domiciliar por envolvimento com tráfico de armas.

Desde a prisão, Nico passou por pequenos clubes do Uruguai, além do Belgrano, da Argentina, e estava no River Plate-URU, seu time de origem, antes de chegar ao Amazonas. Na equipe amazonense ele teve o maior destaque da carreira até o momento.

O atleta, inclusive, tem sondagens de outros clubes no futebol brasileiro.