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Presidente do Vasco chama dirigente rival de "mau-caráter e hipócrita"

Fala aconteceu durante embarque da delegação cruzmaltina para o Paraguai

João Grassi
Por
Pedrinho, ex-jogador e hoje presidente do Vasco
Pedrinho, ex-jogador e hoje presidente do Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco

Durante o embarque do Vasco para Assunção, no Paraguai, o presidente Pedrinho voltou a elevar o tom contra Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, mandatário do Flamengo. O dirigente vascaíno fez uma série de críticas ao rubro-negro e o classificou como “mau-caráter”, “arrogante”, “prepotente”, “soberbo” e “hipócrita”.

Pedrinho ressaltou que suas declarações não eram direcionadas ao Flamengo, mas exclusivamente à pessoa de BAP. Segundo ele, o presidente rubro-negro tem adotado uma postura inadequada ao comentar questões financeiras e jurídicas relacionadas ao Vasco.

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“Vou falar da pessoa BAP. Zero instituição (Flamengo), tá? Estou falando do BAP especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita”, disparou.

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Pedrinho questiona postura de BAP

Na avaliação de Pedrinho, BAP age de maneira contraditória ao defender a isonomia no futebol brasileiro em determinadas situações, mas priorizar os interesses do Flamengo quando o clube é diretamente envolvido nas discussões.

“Hipócrita porque ele usa a frase: ‘Estou fazendo para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal’. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa”.

O presidente vascaíno citou a divisão das cotas da Libra como exemplo e afirmou que BAP muda de postura quando a discussão envolve diretamente o Flamengo.

“Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve? Só serve quando não é do time dele? Não é o time dos outros? Então, ele é um hipócrita”.

BAP - Presidente do Flamengo
BAP - Presidente do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

Presidente do Vasco fala em perseguição

Pedrinho ainda acusou BAP de participar de uma suposta perseguição contra o Vasco e afirmou que o dirigente deveria se limitar a cuidar dos assuntos do próprio clube.

“Muito claro que é uma perseguição à instituição. Eu não devo satisfação nenhuma a ele. Ele é um irresponsável, que deve cuidar do clube dele, porque, para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável, porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial, contratando, e ele não abre a boca”.

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