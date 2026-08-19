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Com entrada gratuita, Salvador recebe elite da capoeira no Pelourinho

vento gratuito reúne os maiores capoeiristas do país

Lucas Vilas Boas
Por
Red Bull Paranauê
Red Bull Paranauê - Foto: Fabio Piva | Red Bull Content Pool

Salvador volta a ser palco de uma das principais competições de capoeira do país. No próximo 29 de agosto, a capital baiana recebe a quinta edição do Red Bull Paranauê, evento que reúne atletas de diferentes vertentes da modalidade.

A competição será realizada na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico, a partir das 13h, com entrada gratuita. O local, no coração do Pelourinho, já recebeu as edições de 2024 e 2025 e é considerado um espaço simbólico para a capoeira.

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“Salvador não é apenas um cenário bonito para o evento. Salvador é território de memória, de ancestralidade, de resistência e de criação. A capoeira nasce e se fortalece a partir de experiências profundamente ligadas à população negra, às ruas, aos terreiros, aos portos, às ladeiras, aos largos e aos espaços populares da cidade. Por isso, realizar o Red Bull Paranauê na Bahia é também uma forma de devolver à capoeira o lugar simbólico que ela ocupa na nossa história”, conta Mestre Sabiá, curador do evento.

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Competidores precisam dominar três estilos

Um dos diferenciais do Red Bull Paranauê está justamente no formato da competição. Os participantes não são avaliados apenas pela habilidade em um determinado estilo de capoeira. Durante os confrontos, uma roleta define qual toque de berimbau será utilizado e, consequentemente, qual vertente deverá ser apresentada pelos competidores: Angola, Regional ou Contemporânea.

A avaliação também conta com a presença de três referências da capoeira. Mestre Nenel, pela Regional, Mestre Maurão, pela Contemporânea, e Mestra Nani, pela Angola.

Campeões de 2025 estão confirmados

A edição deste ano contará com 16 capoeiristas, divididos entre as categorias masculina e feminina. O grupo será formado por campeões da edição anterior, vencedores do Rede Capoeira 2026, atletas convidados, representantes da Bahia e competidores de diferentes partes do Brasil.

Entre os nomes já anunciados estão Kakinho e Borrachinha, campeões do Red Bull Paranauê em 2025, além de Arthur Fiu, confirmado como um dos convidados. Os demais participantes serão escolhidos por meio de uma curadoria realizada pelos mestres envolvidos na competição.

Evento volta à Praça da Cruz Caída

Criado em 2016, o Red Bull Paranauê teve suas primeiras edições realizadas no Farol da Barra, em 2017 e 2018. Depois de um intervalo, a competição retornou a Salvador em 2024 e passou a ser realizada na Praça da Cruz Caída.

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capoeira Red Bull Paranauê

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