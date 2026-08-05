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SALVADOR

Evento gratuito reúne mestres da capoeira e ministra no MAM

Edição celebra a ancestralidade afro-brasileira com rodas, painéis e shows

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem Evento gratuito reúne mestres da capoeira e ministra no MAM
Foto: Leandro Couri

A 8ª edição do Rede Capoeira começa nesta quarta-feira, 6, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, reunindo mestres da capoeira, pesquisadores, artistas e representantes da cultura popular em uma programação gratuita que segue até sexta-feira, 8.

O evento propõe reflexões sobre ancestralidade, identidade, memória e o reconhecimento de personagens que ajudaram a construir a história afro-brasileira.

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A abertura, marcada para as 17h, contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Na ocasião, será lançada a websérie "Heróis e Heroínas Populares – A Cultura de um Povo", produção que homenageia 15 mestres e mestras da cultura popular da Bahia. A noite será encerrada com show do cantor e compositor Aloísio Menezes.

Promovido pelo Projeto Mandinga, o Rede Capoeira reúne mais de 20 convidados de diferentes estados brasileiros e de outros países. Durante três dias, o público poderá participar de debates, rodas de capoeira, oficinas, apresentações culturais e uma feira de economia criativa.

Cultura popular como espaço de memória

Segundo o idealizador do evento, Mestre Sabiá, a proposta desta edição é discutir o papel da capoeira e da cultura popular na preservação da memória e no enfrentamento das desigualdades raciais.

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"A oitava edição do Rede Capoeira quer debater as grandes contradições que carregamos na nossa estrutura social. Valorizamos a roda como espaço de troca de saberes para reunir representantes de diferentes países e estados em uma discussão sobre capoeira, cultura popular e questões raciais."

Luiz Gama será tema de um dos principais debates

A programação de quinta-feira, 7, terá como destaque o painel "Mestre Luiz Gama – Nosso Herói Ainda Vive", às 15h. O encontro abordará a trajetória de um dos principais líderes abolicionistas e intelectuais negros do Brasil.

O debate contará com a participação do advogado e historiador Bruno Rodrigues de Lima, referência nacional nos estudos sobre Luiz Gama, com mediação do comunicador e poeta James Martins.

Também na quinta-feira, a ativista Luana Genot, fundadora do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), participa do painel "Cultura Popular como Ferramenta de Enfrentamento ao Racismo Estrutural e Afirmação Identitária", dedicado à discussão sobre educação, identidade e equidade racial.

Mestre João Grande será homenageado

O último dia do evento será dedicado à trajetória de Mestre João Grande, um dos maiores nomes vivos da Capoeira Angola e discípulo de Mestre Pastinha.

O painel "Maior é Deus, Grande é João – Uma Vida pela Capoeira" reunirá o mestre e seus cinco filhos para uma conversa sobre sua história e sua contribuição para a preservação dessa tradição.

Além da homenagem, o sábado terá aula de capoeira infantil, vivência de maculelê, rodas de capoeira e o encerramento oficial do evento.

Programação inclui shows, oficinas e feira

Durante os três dias, o público poderá acompanhar ainda:

  • lançamento da websérie Heróis e Heroínas Populares – A Cultura de um Povo;
  • rodas de capoeira com mestres convidados;
  • aulas abertas;
  • exibição de documentários;
  • samba de roda;
  • vivências culturais;
  • Feira de Economia Criativa.

A participação é gratuita e as atividades acontecem no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador.

O Rede Capoeira é realizado pelo Projeto Mandinga, com patrocínio do Ministério da Cultura e do Banco do Nordeste, além do apoio de instituições culturais municipais e estaduais.

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