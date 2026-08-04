VEJA PROGRAMAÇÃO
Jornada de Dança da Bahia leva formação gratuita a cidades brasileiras
Projeto vai passar por Maracás, Vitória da Conquista, Florianópolis e Vitória
Um dos mais tradicionais projetos brasileiros dedicados à capacitação e ao intercâmbio artístico, a Jornada de Dança da Bahia chega à sua 16ª edição e inicia sua programação de 2026 com a Formação Itinerante de Professores de Dança.
Realizada pela Escola Contemporânea de Dança, a iniciativa chega, a partir de 14 de agosto, às cidades de Maracás (BA), Vitória da Conquista (BA), Florianópolis (SC) e Vitória (ES), com inscrições abertas por meio dos formulários disponíveis no site do projeto.
Coordenada há 17 anos pela dançarina, pesquisadora e educadora baiana Fatima Suarez, a Formação Itinerante tornou-se uma referência nacional na qualificação de professores, artistas e estudantes. Ao longo de sua trajetória, já percorreu mais de 35 cidades, entre capitais e municípios do interior das cinco regiões brasileiras.
O projeto reúne, nesta edição, três atividades gratuitas e acessíveis, com recursos como audiodescrição, intérprete de Libras e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.
Voltada à formação e à difusão da dança, a programação inclui:
- Oficina A Natureza Criativa do Ser, destinadas a professores, artistas das artes cênicas, pedagogos e educadores físicos maiores de 18 anos;
- Oficinas para Estudantes, direcionadas a alunos da rede pública de ensino nas cidades baianas;
- Espetáculo A Arte de Isadora Duncan, aberto ao público geral.
Detalhes da programação
Baseada na filosofia e na técnica da norte-americana Isadora Duncan, considerada a precursora da dança moderna, a oficina A Natureza Criativa do Ser propõe uma imersão em temas como corpo, cultura, movimento, processos de aprendizagem, metodologias do ensino da dança e construção do conhecimento.
Além das aulas práticas, ministradas por Fatima Suarez e professoras da Escola Contemporânea de Dança, os participantes terão acesso a filmes, debates e discussões de textos, estimulando reflexões sobre arte, educação e formação humana.
Serão 30 participantes contemplados por cidade, selecionados a partir de inscrição gratuita e análise de currículo. Do total de vagas, 60% serão destinadas a pessoas negras ou indígenas.
Nas cidades baianas, o cronograma inclui ainda Oficinas para Estudantes, voltadas a alunos e professores da rede pública de ensino. Com duração de duas horas e 30 vagas por cidade, a atividade busca aproximar jovens da dança por meio de exercícios de criação coreográfica, improvisação e técnica da dança moderna, promovendo uma experiência artística que valoriza a criatividade, a sensibilidade e o pensamento crítico.
Todas as cidades que integram a circulação do projeto receberão o espetáculo A Arte de Isadora Duncan. Apresentada pelo grupo baiano Contemporânea Ensemble, a montagem reúne coreografias originais criadas entre 1900 e 1927, revisitadas por Fatima Suarez e Lori Belilove, diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation, de Nova York.
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação dos espaços.
Criadora do projeto, Fatima Suarez destaca o impacto transformador da iniciativa. “A Formação Itinerante nasceu do desejo de descentralizar o acesso à dança e instrumentalizar o professor como um agente de mudança em sua comunidade. Ao longo de quase 20 anos, vimos de perto como a arte tem o poder de transformar vidas e realidades, não só através das oficinas, mas também ao possibilitarmos acesso gratuito aos espetáculos a todas as pessoas que queiram assistir”, afirma.
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16ª Jornada de Dança da Bahia
A Jornada de Dança da Bahia chega à sua 16ª edição com reconhecimento nacional e internacional no desenvolvimento da educação em dança. Idealizada pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea, sob a direção de Fatima Suarez, a edição deste ano propõe uma incursão pela dança em suas múltiplas linguagens e possibilidades sob o lema 'Revelando Movimentos'.
Ainda estão previstas diversas atividades na programação da Jornada neste ano, como o 12º Fórum de Educadores de Dança, a Mostra Artística, a Mostra INVEX, o Prêmio Duncan e a Residência Artística Internacional.
Cidades
Maracás (BA)
Oficina A Natureza Criativa do Ser
- Datas: 14 e 15 de agosto (sexta e sábado)
- Horário: 15h às 20h
- Local: Auditório Municipal Ivonete Dias
- Inscrições: Gratuitas até 06/08 através do formulário disponível no site
Espetáculo A Arte de Isadora Duncan
- Data: 16 de agosto (domingo)
- Horário: 19h
- Local: Auditório Municipal Ivonete Dias
- Ingressos: Gratuitos na Sympla
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras
Oficina para Estudantes
- Data: 17 de agosto (segunda-feira)
- Horário: 10h às 12h
- Local: Escola Militarizada Renato Vaz
- Inscrições: Gratuitas – Vagas reservadas
Vitória da Conquista (BA)
Oficina A Natureza Criativa do Ser
- Datas: 19 e 20 de agosto (quarta e quinta-feira)
- Horário: 17h às 22h
- Local: Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima
- Inscrições: Gratuitas até 06/08 através do formulário disponível no site
Espetáculo A Arte de Isadora Duncan
- Data: 21 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima
- Ingressos: Gratuitos na Sympla
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras
Oficina para Estudantes
- Data: 18 de agosto (terça-feira)
- Horário: 15h às 17h
- Local: Colégio Estadual de Tempo Integral de Vitória da Conquista (CETIVC)
- Inscrições: Gratuitas – Vagas reservadas
Florianópolis (SC)
Oficina A Natureza Criativa do Ser
- Datas: 26 e 27 de agosto (quarta e quinta-feira)
- Horário: 13h às 18h
- Local: Teatro Sesc Prainha
- Inscrições: Gratuitas até 13/08 através do formulário disponível no site
Espetáculo A Arte de Isadora Duncan
- Data: 28 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Prainha
- Ingressos: Gratuitos na Sympla
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras
Vitória (ES)
Oficina A Natureza Criativa do Ser
- Datas: 30 e 31 de agosto (domingo e segunda)
- Horário: 30/08, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30; e 31/08, das 19h30 às 22h30
- Local: Monique Vieira Estação da Dança
- Inscrições: Gratuitas até 13/08 através do formulário disponível no site
Espetáculo A Arte de Isadora Duncan
- Data: 02 de setembro (quarta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Teatro Virgínia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: Gratuitos na Sympla
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras