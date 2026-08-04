JAM no MAM celebra 27 anos com tributo instrumental a Caetano Veloso

A JAM no MAM abre as comemorações de seus 27 anos no dia 8 de agosto com uma edição especial dedicada à obra de Caetano Veloso, que completa aniversário na véspera.

A banda Geleia Solar conduz a edição especial da jam session, propondo uma leitura instrumental das canções do artista nascido em Santo Amaro. O repertório reúne músicas que marcaram diferentes gerações e serão apresentadas em novos arranjos, explorando improvisações, solos e o diálogo entre os músicos.

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A proposta preserva elementos característicos da obra de Caetano, como a riqueza melódica e rítmica, ao mesmo tempo em que incorpora a liberdade criativa que faz parte da identidade da JAM.

Como acontece em todas as edições, a apresentação da Geleia Solar abre caminho para a tradicional jam session, quando músicos presentes no público são convidados a subir ao palco e participar espontaneamente da performance.

Projeto completa 27 anos

Ao chegar aos 27 anos, a JAM no MAM reafirma uma trajetória construída em torno do encontro entre artistas, experimentação musical e formação de público. A história do projeto começou em 1993, com o Jazz MAM, iniciativa pioneira em Salvador que lançou as bases para o formato de jam session adotado atualmente.

Ao longo de quase três décadas, a proposta passou por diferentes fases, adaptações e interrupções, mas preservou a essência de criar um espaço aberto à improvisação e ao intercâmbio entre músicos de diferentes estilos e gerações.

Para o diretor artístico Ivan Huol, essa característica continua sendo um dos principais diferenciais do projeto. "A JAM no MAM abre espaço para a improvisação e participação espontânea de artistas como forma de evidenciar a diversidade de referências que caracteriza a cena instrumental da Bahia."

Segundo ele, o projeto também fortalece a circulação artística e a aproximação entre músicos e público. "Continua sendo, desde que surgiu, um espaço de circulação artística, intercâmbio e formação de público."

Programação segue durante o mês de agosto

A edição dedicada a Caetano Veloso marca apenas o início das comemorações do aniversário da JAM no MAM. A programação especial continua ao longo do mês, com uma nova apresentação prevista para o dia 29 de agosto.

Além dos shows, o projeto mantém a proposta de reunir artistas, estudantes, pesquisadores e apreciadores da música instrumental em um ambiente voltado ao intercâmbio cultural e à criação coletiva.

Ingressos

Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e estão disponíveis para compra pela plataforma Sympla.

A Temporada JAM e Petrobras 2026 conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Huol Criações, com apoio institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).