"Venceremos": ídolo do Vitória se declara em postagem de Nikolas Ferreira

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O atacante Osvaldo, ídolo do Vitória e campeão brasileiro da Série B com o clube, se manifestou em uma postagem do deputado federal, Nikolas Ferreira (PL-MG). Em publicação nas redes sociais, o liberal se apresenta como candidato à reeleição à Câmara dos Deputados.

"Estamos de volta. O próximo capítulo precisa ser ainda maior! Nikolas Ferreira - 2222", escreveu ele, na legenda.

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A reação do atleta rubro-negro à postagem foi de entusiasmo com as declarações de Nikolas.

Foto: Reprodução/Instagram

"Venceremos", respondeu Osvaldo.

A fala logo repercutiu entre os seguidores do jogador. Houve quem se manifestasse a favor e contra o jogador. "Se vovô tá de um lado, eu tô do mesmo junto com ele", disse uma. Já outros mostraram indignação com emojis e questionamentos ao jogador.

Atacante Osvaldo em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Alinhamento com a direita

Esta não é a primeira vez que o atacante do Vitória se manifesta de forma favorável a pautas relacionadas à direita. Recentemente, o atleta demonstrou apoio ao candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), em uma postagem feita nas redes sociais do senador.

Críticas ao presidente Lula

Em maio, Osvaldo se manifestou em uma postagem do jornalista Thiago Asmar, o "Pilhado", que abordava a prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e criticava o presidente Lula.

Na resposta, o atacante rubro-negro disparou: "Poderia ficar aí fazer companhia o Maduro", escreveu.