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"Venceremos": ídolo do Vitória se declara em postagem de Nikolas Ferreira
Jogador já havia se manifestado em postagem recente de Flávio Bolsonaro
O atacante Osvaldo, ídolo do Vitória e campeão brasileiro da Série B com o clube, se manifestou em uma postagem do deputado federal, Nikolas Ferreira (PL-MG). Em publicação nas redes sociais, o liberal se apresenta como candidato à reeleição à Câmara dos Deputados.
"Estamos de volta. O próximo capítulo precisa ser ainda maior! Nikolas Ferreira - 2222", escreveu ele, na legenda.
A reação do atleta rubro-negro à postagem foi de entusiasmo com as declarações de Nikolas.
"Venceremos", respondeu Osvaldo.
A fala logo repercutiu entre os seguidores do jogador. Houve quem se manifestasse a favor e contra o jogador. "Se vovô tá de um lado, eu tô do mesmo junto com ele", disse uma. Já outros mostraram indignação com emojis e questionamentos ao jogador.
Alinhamento com a direita
Esta não é a primeira vez que o atacante do Vitória se manifesta de forma favorável a pautas relacionadas à direita. Recentemente, o atleta demonstrou apoio ao candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), em uma postagem feita nas redes sociais do senador.
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Críticas ao presidente Lula
Em maio, Osvaldo se manifestou em uma postagem do jornalista Thiago Asmar, o "Pilhado", que abordava a prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e criticava o presidente Lula.
Na resposta, o atacante rubro-negro disparou: "Poderia ficar aí fazer companhia o Maduro", escreveu.