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POLÍTICA

Nikolas Ferreira rebate críticas após viagem aos EUA: "Estão com inveja"

Deputado bolsonarista viaja para acompanhar Brasil na Copa

Cássio Moreira
Por
Nikolas Ferreira acompanha Seleção Brasileira nos EUA
Nikolas Ferreira acompanha Seleção Brasileira nos EUA - Foto: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu, em vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo, 14, as críticas recentes por conta da sua viagem aos Estados Unidos, mesmo sem recesso parlamentar, para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

No vídeo, Nikolas fala em tom de deboche, sugerindo que as críticas são comentários de pessoas com "inveja" da sua 'agenda' fora do Brasil. O deputado mineiro, integrante da tropa de choque do bolsonarismo na Câmara, ainda mencionou a primeira-dama Janja da Silva.

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"Vocês estão com inveja porque eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, assistir a um jogo, voltar daqui a pouco para casa. Vocês têm raiva, receber o carinho das pessoas. Agora, não me confundam, está bem? Meu nome é Nikolas Ferreira, não é Janja", disparou.

Marrocos e o PT

Também nos Estados Unidos, Nikolas Ferreiras ironizou a cor vermelha da bandeira do Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, e o símbolo em formato de estrela.

O parlamentar associou, em tom de brincadeira, a estética da bandeira ao Partido dos Trabalhadores (PT).

“Hoje a gente joga contra um time de vermelho, com uma estrela no meio e no dia 13. Só ganham da gente hoje no tapetão”, disparou o deputado.

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Tags

copa do mundo estados unidos Nikolas Ferreira

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