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"TIME DE VERMELHO"

Nos EUA, Nikolas Ferreira associa bandeira do Marrocos ao PT: "Vermelho com estrela"

Deputado viajou na sexta-feira, 12, para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo

Edvaldo Sales
Por
Deputado viajou na sexta-feira, 12, para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo
Deputado viajou na sexta-feira, 12, para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em Nova York, nos Estados Unidos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comparou a bandeira do Marrocos, adversário do Brasil no jogo de estreia da Copa do Mundo, ao símbolo do PT.

O parlamentar, que viajou na sexta-feira, 12, para assistir à estreia da seleção no Mundial, fez a comparação em uma publicação no Instagram, antes da partida.

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“Hoje a gente joga contra um time de vermelho, com uma estrela no meio e no dia 13. Só ganham da gente hoje no tapetão”, disse o deputado bolsonarista, em referência ao símbolo da legenda brasileira.

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Um post compartilhado por Nikolas Ferreira (@nikolasferreiradm)

O comentário foi feito antes da partida começar, no estacionamento do estádio Metlife, em Nova Jersey.

Nikolas foi a Nova York para assistir ao jogo, que ocorreu no Metlife e recebeu mais de 80 mil pessoas.

Na partida de estreia, o Brasil começou perdendo, mas buscou o empate de 1 a 1 contra o Marrocos, com gol de Vini Jr.

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Tags

brasil copa do mundo Marrocos Nikolas Ferreira

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