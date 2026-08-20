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Grupo City encaminha venda de joia para time inglês por R$ 605 milhões

Expectativa é de que a negociação seja fechada nesta semana

João Grassi
Por
Time do Manchester City
Time do Manchester City - Foto: Oli Scarff | AFP

O Tottenham Hotspur encaminhou a compra de Savinho junto ao Manchester City, que fazia jogo duro para liberar o atacante brasileiro. De acordo com informação do ge, time do noroeste vai aceitar proposta de 100 milhões de euros (R$ 605 milhões).

Segundo a reportagem, a expectativa é de que a negociação seja concluída ainda nesta semana, envolvendo também a ida do egípcio Omar Marmoush ao Tottenham. Caso seja concretizada, será a maior venda da história do Manchester City.

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Dos 100 milhões totais, 93.3 milhões de euros serão fixos e outros 5.7 por bônus de performance. Aos 22 anos, Savinho está decidido em deixar o City. O jogador entende que terá mais minutos e protagonismo na equipe londrina.

O interesse do Tottenham pelo brasileiro, inclusive, não é de hoje. Há um ano, o Man City recusou uma oferta de 60 milhões de libras e renovou o contrato do jogador até 2031.

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Savinho no Man City

Em duas temporadas pelo clube inglês, Savinho soma 84 jogos, sete gols, 13 assistências e três títulos. No último ano, porém, foi titular em apenas 14 dos 36 jogos, cenário que pesou na decisão de buscar uma transferência.

Titular da Seleção Brasileira na última Copa América, Savinho perdeu espaço em meio à pouca minutagem. Com o início de um novo ciclo e a proximidade da próxima Copa do Mundo, o atacante busca mais tempo em campo para voltar a ganhar oportunidades.

Savinho
Savinho - Foto: Paul Ellis | AFP
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