Gigante inglês faz proposta de R$ 600 milhões para joia do Grupo City

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O Tottenham Hotspur formalizou uma proposta de 85 milhões de libras (R$ 597 milhões) ao Manchester City para contratar Savinho. O valor atinge a quantia desejada pelo clube do noroeste inglês no início das negociações, que faz jogo duro para liberar o atacante brasileiro. A informação é do ge.

Savinho está decidido a deixar o Manchester City e, por isso, ficou fora da atividade comandada por Enzo Maresca nesta quinta-feira. Aos 22 anos, o jogador entende que terá mais minutos e protagonismo no Tottenham.

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Apesar da pouca sequência como titular, Savinho recebeu elogios do novo treinador italiano do Manchester City durante a pré-temporada. O interesse do Tottenham pelo brasileiro, inclusive, não é de hoje.

Há um ano, o City recusou uma oferta de 60 milhões de libras e renovou o contrato do jogador até meados de 2031. Com 85 milhões de libras na mesa, Savinho e Tottenham vivem expectativa por uma resposta positiva.

Savinho no Man City

Em duas temporadas pelo clube inglês, Savinho soma 84 jogos, sete gols, 13 assistências e três títulos. No último ano, porém, foi titular em apenas 14 dos 36 jogos, cenário que pesou na decisão de buscar uma transferência.

Titular da Seleção Brasileira na última Copa América, Savinho perdeu espaço em meio à pouca minutagem. Com o início de um novo ciclo e a proximidade da próxima Copa do Mundo, o atacante busca mais tempo em campo para voltar a ganhar oportunidades.