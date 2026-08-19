Gigante inglês prepara R$ 410 milhões para tirar Endrick do Real

O Liverpool teria definido Endrick como um dos alvos para reforçar o ataque e estaria disposto a apresentar uma proposta de € 65 milhões, cerca de R$ 410 milhões, ao Real Madrid pelo atacante brasileiro. A informação foi divulgada pela imprensa inglesa e repercutida pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

A notícia foi publicada inicialmente pelo portal inglês Livescore, que aponta o jogador formado pelo Palmeiras como uma das alternativas analisadas pelos Reds para a reformulação do setor ofensivo. A busca por um novo atacante ganhou força após a saída de Mohamed Salah, que deixou o clube inglês ao término de seu contrato.





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Endrick aparece como opção mais acessível

De acordo com as informações divulgadas, o Liverpool avalia diferentes nomes para ocupar o espaço deixado por Salah. Entre os jogadores analisados está Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, mas o francês teria um custo significativamente maior.



O PSG pediria aproximadamente € 145 milhões, valor próximo de R$ 915 milhões, para negociar Barcola. Diante da diferença de valores, Endrick seria considerado uma alternativa mais acessível para o clube inglês.



O Liverpool estaria disposto a investir € 65 milhões para tentar convencer o Real Madrid a liberar o brasileiro. O valor, no entanto, dependeria da disposição do clube espanhol em negociar o atacante.





Versatilidade pode favorecer possível transferência

Outro fator que chama a atenção do Liverpool é a capacidade de Endrick atuar em diferentes posições no ataque. Apesar de ser centroavante de origem, o brasileiro também pode jogar pelo lado direito do setor ofensivo.



A característica pode ser considerada importante para os Reds, que buscam uma alternativa para a posição ocupada por Salah antes de sua saída. Dessa forma, Endrick poderia ser utilizado tanto como referência no ataque quanto aberto pelo lado do campo.





Endrick teve pouco espaço no Real Madrid

Endrick foi contratado pelo Real Madrid em 2024, depois de o clube espanhol acertar a compra do atacante junto ao Palmeiras por € 72 milhões, em negociação encaminhada ainda no fim de 2022.

Em sua primeira temporada na Espanha, sob o comando de Carlo Ancelotti, o brasileiro entrou em campo 37 vezes. Apesar disso, começou como titular em apenas oito partidas e terminou a temporada com sete gols.

Na temporada seguinte, Endrick permaneceu no Real Madrid durante o primeiro semestre, mas acabou sendo emprestado ao Lyon em janeiro.

Com Xabi Alonso no comando da equipe espanhola, o atacante teve poucas oportunidades. Foram apenas três partidas disputadas, sendo uma como titular, sem balançar as redes.

No futebol francês, por outro lado, Endrick ganhou mais espaço. Pelo Lyon, participou de 21 jogos, começou 19 deles entre os titulares e marcou oito gols, além de contribuir com sete assistências.