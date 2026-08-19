Tenista é suspenso após testar positivo para cocaína em exame antidoping

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O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente nesta quarta-feira, 19, após testar positivo para cocaína. O ex-finalista de Wimbledon, de 31 anos, admitiu seu “grande erro” e publicou um pedido de desculpas nas redes sociais.

A suspensão foi anunciada pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) após um teste identificar benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o torneio ATP 250 de Maiorca, em junho.

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Kyrgios está suspenso provisoriamente desde 4 de agosto, quando um laboratório da Agência Mundial Antidoping (WADA) confirmou a presença da substância proibida na amostra.

Pedido de desculpas

O australiano reconheceu o resultado do exame e assumiu a responsabilidade pelo episódio.

"Recentemente, fui reprovado num teste antidoping em Maiorca, após testar positivo para cocaína. Cometi um grande erro e assumo total responsabilidade por isso", disse Kyrgios.

"Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todos os que me são próximos. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo."

Em uma publicação nas redes sociais, Kyrgios também falou sobre os problemas físicos enfrentados nos últimos dois anos e sobre o impacto das lesões em sua vida.

"Quero dar um pouco de contexto sobre o que aconteceu comigo. Os últimos dois anos de lesões me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não tem conseguido fazer o que minha mente espera dele, e aceitar que estou perto do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que eu jamais imaginei. Sempre disse que não escolhi o tênis, o tênis me escolheu. Mas abrir mão de algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já tive que enfrentar. Às vezes, me sinto impotente e sozinho"



O tenista também afirmou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública por 28 dias para "se concentrar em se recuperar".

O australiano, que chegou à 13ª posição do ranking mundial, a melhor colocação de sua carreira, não recorreu da suspensão provisória.

Durante o período de afastamento, Kyrgios não poderá jogar, treinar ou comparecer a eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, torneios do Grand Slam ou qualquer associação nacional.