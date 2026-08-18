É DO BARÇA!
Real Madrid perde disputa e Barcelona confirma contratação de astro espanhol
O campeão e eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 deciciu ir ao Barcelona após sair do City
O campeão e eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 definiu sua nova casa -Rodri chegou a Barcelona e foi confirmado como novo jogador do clube com contrato até o final da temporada 2029/30. Ele chegou a negociar com o Real Madrid por semanas.
Antes mesmo de assinar contrato, o volante de 30 anos falou com a imprensa local e celebrou o novo desafio na carreira, depois de encerrar uma passagem histórica pelo Manchester City e uma disputa longa entre Real Madrid e Barcelona como futura casa do volante.
Depois de uma Copa do Mundo dominante, Rodri deve assinar vínculo de quatro temporadas com o Barcelona, atual campeão espanhol. "É um sonho, estou muito feliz de estar aqui e jogar com meus novos companheiros", disse o meio-campista.
Champions é prioridade
Perguntado sobre as expectativas para a temporada, Rodri colocou a Liga dos Campeões como um dos principais objetivos, mas afirmou que o Barcelona precisa brigar por todas as competições.
"Vamos tentar a Champions e lutar por todos os títulos que temos pela frente. Temos que trabalhar, foram dias intensos, mas no fim tudo se resolveu", completou.
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Barcelona aumentou oferta
Segundo o jornal espanhol Marca, o Barcelona pagará 75 milhões de euros, cerca de R$ 453,2 milhões, para contratar Rodri. Para fechar o negócio, o clube catalão precisou aumentar em 25 milhões de euros a primeira proposta apresentada ao Manchester City.
A expectativa pela transferência fez o meio-campista ficar fora da disputa da Supercopa da Inglaterra no domingo, quando o City perdeu por 3 a 0 para o Arsenal.
Passagem pelo Manchester City
Rodri deixa o Manchester City depois de sete temporadas. Contratado em julho de 2019, o espanhol se tornou peça central do time comandado por Pep Guardiola e participou de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube inglês.
Ao todo, foram 298 jogos, 28 gols, 30 assistências e 13 títulos pelo City. Sob o comando de Guardiola, Rodri conquistou uma Supercopa da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, quatro Campeonatos Ingleses, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e duas Copas da Inglaterra.
City poderia perder Rodri de graça
A negociação também teve peso contratual para o Manchester City. Rodri tinha vínculo com o clube inglês até junho de 2027. Caso não aceitasse vender o jogador agora, o City correria o risco de perdê-lo sem custos ao fim da temporada.