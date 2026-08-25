Fonte Nova será o 6º estádio brasileiro com mais jogos de Copa

A Arena Fonte Nova sempre foi um estádio histórico para a Bahia - mas, cada vez mais, vem se tornando também para o Brasil. Com a confirmação do calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, o estádio de Salvador se tornará o sexto estádio brasileiro a receber mais partidas de Copa na história.

A Fonte receberá mais sete partidas da competição e chegará a 13 jogos de Mundial da Fifa no total, somando as edições de 2014 e 2027.

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Com esse número, a Fonte Nova passará a ocupar a sexta posição no ranking, atrás apenas do Maracanã, da Neo Química Arena, do Castelão, do Mané Garrincha e do Mineirão.

Fonte Nova terá sete jogos em 2027

Na Copa do Mundo Feminina de 2027, a Arena Fonte Nova receberá sete partidas, sendo seis jogos da fase de grupos e um confronto das oitavas de final.

A competição será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e terá 64 jogos distribuídos por oito cidades-sede. Além de Salvador, também receberão partidas Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Fortaleza.

Em 2014, a arena recebeu seis confrontos do Mundial masculino e ficou marcada por jogos de alto número de gols.

Sedes da Copa de 2027 - Foto: FIFA

Ranking dos estádios brasileiros em Copas

A soma considera as Copas do Mundo da Fifa realizadas no Brasil: o Mundial Masculino de 1950, a Copa Masculina de 2014 e a Copa Feminina de 2027.

O Maracanã lidera com folga, com 24 partidas. O estádio recebeu oito jogos em 1950, sete em 2014 e terá mais nove em 2027, incluindo a abertura com a Seleção Brasileira, uma semifinal e a final.

Na sequência aparecem a Neo Química Arena, com 16 jogos, e o Castelão, com 15. Mané Garrincha e Mineirão somam 14 partidas cada. Logo depois vem a Arena Fonte Nova, com 13.

Estádios com mais jogos de Copa no Brasil

Maracanã: 24 jogos Neo Química Arena: 16 jogos Castelão: 15 jogos Mané Garrincha: 14 jogos Mineirão: 14 jogos Arena Fonte Nova: 13 jogos Beira-Rio: 12 jogos Arena Pernambuco: 12 jogos Pacaembu: 6 jogos Arena da Amazônia: 4 jogos Arena Pantanal: 4 jogos Arena das Dunas: 4 jogos Arena da Baixada: 4 jogos Independência: 3 jogos Estádio dos Eucaliptos: 2 jogos Vila Capanema: 2 jogos Ilha do Retiro: 1 jogo

Modelo de 2027 amplia peso das arenas

A Copa de 1950 foi disputada em seis estádios, em um contexto de menor infraestrutura de transporte e maior concentração no eixo Sul-Sudeste. Já a edição de 2014 espalhou os jogos por 12 cidades-sede, em um modelo de ampla distribuição territorial.

Para 2027, o planejamento foi redesenhado. A competição feminina será concentrada em oito arenas já consolidadas, o que aumenta a utilização de cada estádio, reduz deslocamentos e otimiza estruturas existentes.

Nesse novo formato, a Fonte Nova aparece como uma das sedes mais beneficiadas. A arena terá mais jogos em 2027 do que teve em 2014 e ganhará peso histórico no ranking acumulado dos estádios brasileiros em Copas.

Alemanha e Portugal na Fonte Nova em 2014 - Foto: Reprodução I Instagram

Maracanã segue soberano

Mesmo com o avanço de outras arenas, o Maracanã continuará como principal palco brasileiro em Copas do Mundo. Com nove jogos previstos em 2027, o estádio chegará a 24 partidas no total.

O palco carioca recebeu jogos decisivos em 1950, incluindo Brasil x Uruguai, e voltou a ser protagonista em 2014, quando sediou a final entre Alemanha e Argentina. No Mundial Feminino, receberá a partida de abertura da Seleção Brasileira, uma semifinal e a decisão.

Nordeste ganha força na Copa Feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2027 também reforçará a presença do Nordeste no calendário internacional. Além da Fonte Nova, em Salvador, a competição terá jogos no Castelão, em Fortaleza, e na Arena Pernambuco, em Recife.

O Castelão chegará a 15 partidas de Copa, ocupando a terceira posição no ranking nacional. A Arena Pernambuco, com os sete jogos de 2027, alcançará 12 partidas no total, empatada com o Beira-Rio.

A distribuição confirma o peso da região no torneio e amplia o protagonismo nordestino em uma competição histórica por ser a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul.

Arena Fonte Nova na Copa de 2014 - Foto: Reprodução I Instagram

Estádios de 2014 ficam fora

A definição das sedes de 2027 também deixou de fora, é claro, algumas arenas usadas na Copa do Mundo de 2014. Com o corte de 12 para oito sedes, Arena da Amazônia, Arena Pantanal, Arena das Dunas e Arena da Baixada não receberão partidas do Mundial Feminino.

Cada uma delas encerra, por enquanto, sua participação em Copas com quatro jogos, todos disputados na fase de grupos de 2014.

Já estádios históricos de 1950, como Pacaembu, Independência, Eucaliptos, Vila Capanema e Ilha do Retiro, permanecem no ranking acumulado, mas não fazem parte do circuito atual da Fifa no Brasil.

150 jogos no Brasil

A Copa Feminina de 2027 será a terceira Copa do Mundo da Fifa realizada no Brasil, considerando os torneios masculino e feminino. O país sediou a Copa Masculina em 1950, voltou a receber o Mundial em 2014 e agora será palco da edição feminina de 2027.

Ao todo, a soma das três competições chegará a 150 partidas disputadas em estádios brasileiros.