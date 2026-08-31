Alvo de operação da polícia deve enfrentar o Vitória na Copa do Brasil

Adversário do Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco da Gama deve ter o atacante David Corrêa à disposição para o confronto decisivo da competição. Alvo de uma operação da Polícia Civil contra o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro, o jogador de 30 anos segue integrado ao elenco carioca e deve viajar para Salvador.

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, comentou o caso envolvendo David e afirmou que o clube está colaborando com as autoridades. O dirigente também confirmou que o atacante continua trabalhando normalmente e está disponível para a partida contra o Vitória.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Queria oficialmente comunicar que o Vasco está colaborando com as autoridades e, até haver uma resolução por parte das autoridades, não vai tecer qualquer comentário. E dizer que o jogador continua a trabalhar normalmente nos próximos dias e está disponível para jogo”, declarou Lopes.

O atleta revelado pelo Rubro-Negro esteve no CT Moacyr Barbosa após prestar depoimento na 14ª DP (Leblon) e participou normalmente das atividades. Assim como na delegacia, o atacante não falou com a imprensa ao deixar o local.

O confronto entre Vitória e Vasco acontece na quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão. No jogo de ida, em São Januário, a equipe carioca venceu por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para garantir a classificação às semifinais.

Operação A Tropa

David foi alvo de buscas nesta segunda-feira, 31, no Rio de Janeiro, durante a Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. A operação investiga tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (DP) do Leblon e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) saíram para cumprir três mandados de busca e apreensão no RJ.

As equipes foram para a casa do jogador, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Espírito Santo, são apurados possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com o grupo criminoso investigado.