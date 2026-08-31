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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NO BARRADÃO É DIFERENTE!

Vitória mira manter supremacia sobre o Vasco em jogos como mandante

Leão da Barra busca vaga nas semifinais da Copa do Brasil

João Grassi
Por
Gabriel Baralhas em Vitória 2x1 Vasco - Série A 2025
Gabriel Baralhas em Vitória 2x1 Vasco - Série A 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em busca de avançar da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória aposta na força de sua torcida para superar o Vasco nas quartas de final. Nos confrontos realizados em Salvador, a maioria deles no Estádio Manoel Barradas, o Leão leva grande vantagem diante dos cariocas.

Considerando as últimas 20 oportunidades que enfrentou o Vasco como mandante, o Vitória venceu 15 partidas, perdeu quatro e empatou apenas uma. O aproveitamento é de expressivos 76,66%, com 39 gols marcados e 19 sofridos.

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Alguns desses duelos, inclusive, foram marcantes para a torcida rubro-negra. Entre eles estão o emocionante 5 a 4 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999 e a goleada de 5 a 0 no Brasileirão de 2008.

Na temporada 2026, a equipe comandada por Jair Ventura derrotou o Cruzmaltino por 1 a 0 no dia 16 de julho, no primeiro compromisso depois da pausa para a Copa do Mundo, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Vitória 5x0 Vasco - Série A 2008
Vitória 5x0 Vasco - Série A 2008 - Foto: Reprodução | YouTube

Vitória x Vasco

O Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal. Se conquistar a vitória simples, força a disputa de pênaltis.

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