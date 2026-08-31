Vitória mira manter supremacia sobre o Vasco em jogos como mandante

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Em busca de avançar da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória aposta na força de sua torcida para superar o Vasco nas quartas de final. Nos confrontos realizados em Salvador, a maioria deles no Estádio Manoel Barradas, o Leão leva grande vantagem diante dos cariocas.

Considerando as últimas 20 oportunidades que enfrentou o Vasco como mandante, o Vitória venceu 15 partidas, perdeu quatro e empatou apenas uma. O aproveitamento é de expressivos 76,66%, com 39 gols marcados e 19 sofridos.

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Alguns desses duelos, inclusive, foram marcantes para a torcida rubro-negra. Entre eles estão o emocionante 5 a 4 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999 e a goleada de 5 a 0 no Brasileirão de 2008.

Na temporada 2026, a equipe comandada por Jair Ventura derrotou o Cruzmaltino por 1 a 0 no dia 16 de julho, no primeiro compromisso depois da pausa para a Copa do Mundo, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Últimos 20 jogos entre Vitória e Vasco em Salvador

Vitória 1x0 Vasco — Série A 2026

Vitória 2x1 Vasco — Série A 2025

Vitória 0x1 Vasco — Série A 2024

Vitória 0x1 Vasco — Série B 2021

Vitória 1x0 Vasco — Série A 2018

Vitória 1x4 Vasco — Série A 2017

Vitória 1x0 Vasco — Copa do Brasil 2017

Vitória 2x0 Vasco — Série A 2013

Vitória 4x2 Vasco — Série A 2010

Vitória 2x0 Vasco — Copa do Brasil 2010

Vitória 1x1 Vasco — Copa do Brasil 2009

Vitória 5x0 Vasco — Série A 2008

Vitória 4x1 Vasco — Série A 2004

Vitória 2x1 Vasco — Série A 2003

Vitória 1x0 Vasco — Série A 2001

Vitória 5x4 Vasco — Série A 1999

Vitória 4x2 Vasco — Série A 1997

Vitória 1x0 Vasco — Série A 1995

Vitória 0x1 Vasco — Série A 1991

Vitória 2x0 Vasco — Série A 1990

Vitória 5x0 Vasco - Série A 2008 - Foto: Reprodução | YouTube

Vitória x Vasco

O Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal. Se conquistar a vitória simples, força a disputa de pênaltis.