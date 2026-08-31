NO BARRADÃO É DIFERENTE!
Vitória mira manter supremacia sobre o Vasco em jogos como mandante
Leão da Barra busca vaga nas semifinais da Copa do Brasil
Em busca de avançar da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória aposta na força de sua torcida para superar o Vasco nas quartas de final. Nos confrontos realizados em Salvador, a maioria deles no Estádio Manoel Barradas, o Leão leva grande vantagem diante dos cariocas.
Considerando as últimas 20 oportunidades que enfrentou o Vasco como mandante, o Vitória venceu 15 partidas, perdeu quatro e empatou apenas uma. O aproveitamento é de expressivos 76,66%, com 39 gols marcados e 19 sofridos.
Alguns desses duelos, inclusive, foram marcantes para a torcida rubro-negra. Entre eles estão o emocionante 5 a 4 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999 e a goleada de 5 a 0 no Brasileirão de 2008.
Na temporada 2026, a equipe comandada por Jair Ventura derrotou o Cruzmaltino por 1 a 0 no dia 16 de julho, no primeiro compromisso depois da pausa para a Copa do Mundo, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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Vitória x Vasco
O Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal. Se conquistar a vitória simples, força a disputa de pênaltis.